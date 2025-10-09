Juan Echanove y Joaquín Climent protagonizan 'Esencia', el reencuentro de dos amigos distanciados en el Teatro Español

Los actores Juan Echanove y Joaquín Climent protagonizan 'Esencia', una obra sobre dos viejos amigos que se reencuentran por casualidad tras años distanciados y que se estrena el próximo martes, 14 de octubre, en la Sala principal del Teatro Español. Esta historia, del dramaturgo madrileño Ignacio García May y dirigida por Eduardo Vasco, sitúa en escena a Pierre y Cecil. A través de una conversación plagada de recuerdos, confidencias y silencios, ambos esperan la llegada de un misterioso autor.

En ese espacio ambiguo, entre lo tangible y lo imaginado, Esencia construye un laberinto en el que la certeza se tambalea y todo se cuestiona, según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado. Con 'Esencia', Ignacio García May escribe una de sus obras "más enigmáticas y reveladoras".

El director de la obra destaca que el dramaturgo "revela todas sus cartas: la elegancia y contundencia de su prosa dialogada, su independencia frente a modas o dogmas, y su capacidad para transformar lo íntimo en una reflexión universal". La puesta en escena de Vasco encuentra en Juan Echanove y Joaquín Climent a dos intérpretes capaces de transformar el reencuentro de estos personajes en un duelo escénico de gran intensidad teatral.

Completan el equipo creativo Carolina González, en la escenografía; Miguel Ángel Camacho, en la iluminación, y el propio Vasco en la música original. 'Esencia' es una coproducción del Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales. Las funciones serán a las 19 horas, con una duración aproximada de 90 minutos.

La función accesible tendrá lugar el viernes 7 de noviembre e incluirá audiodescripción, bucle magnético, sonido amplificado y sobretitulado para personas sordas. Para una correcta visibilidad, se recomienda adquirir entradas a partir de la fila 5. Las entradas pueden adquirirse online o de martes a domingo, de 16:30 a 20:30 horas en la taquilla de Teatro Español. La obra se podrá ver hasta el próximo 9 de noviembre.