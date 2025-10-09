Así será la final del "Camino hacia Las Ventas" que abre hoy el último tramo de la Feria de Otoño

La cuenta atrás para la final del "Camino hacia Las Ventas" 2025 ya ha comenzado. Con la presentación oficial celebrada en el ruedo de la primera plaza del mundo, Madrid se prepara para vivir uno de los momentos más emocionantes del año taurino para la cantera. La cita será este jueves 9 de octubre a las 18:00h., con novillos de la ganadería de Ángel Luis Peña y tres jóvenes dispuestos a jugarse algo más que una tarde.

Pedro Gómez, Samuel Castrejón y el mexicano Ignacio Garibay serán los encargados de protagonizar esta gran final del certamen de novilladas sin picadores, que alcanza ya su decimotercera edición. Dos de ellos vienen de la Escuela Yiyo, el tercero de la Escuela de Galapagar, pero todos coinciden en algo: "Camino hacia Las Ventas" ha sido la clave de su temporada, el trampolín que puede cambiar su carrera. Y este jueves, todo se decide.

Fernando Robleño, padrino del certamen, no solo dedicó palabras de aliento a los finalistas, sino que les entregó una muleta a cada uno, como gesto de confianza y de paso del testigo. "Qué suerte la mía de ser parte de este momento", reconoció visiblemente emocionado el matador y director de la Escuela Yiyo.

Víctor Zabala de la Serna, gerente de Plaza 1 y artífice de este certamen desde sus inicios, con palabras medidas, pero contundentes, aseguró que esta puede ser la final más competitiva de todas: "Nos encontramos con tres chavales que llegan muy parejos, muy preparados. Y eso se va a notar en la plaza".

No faltó el reconocimiento institucional a un proyecto que ha logrado consolidarse con los años. Miguel Martín, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, puso en valor el papel de las escuelas, los municipios implicados y, sobre todo, el espíritu de continuidad que ofrecen estas novilladas: "Son el relevo generacional del toreo", afirmó con rotundidad.

Con esta final arranca el último tramo de la Feria de Otoño en Las Ventas, y lo hace con una combinación irresistible: tres jóvenes con hambre de triunfo, una ganadería seria, y la plaza más exigente del mundo como escenario. El jueves puede nacer una nueva figura. O al menos, alguien capaz de abrirse paso en el toreo.