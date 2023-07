El Kanka: "La música es un sector abandonado que necesita ayuda"

Le gustan las cosas terrenales, sencillas, las que se ven y se palpan de cerca. A Juan Gómez Canca, que conocemos como El Kanka, no le van las florituras ni los excesos. Tan solo busca disfrutar con lo que hace, saborear la música, y ello, aunque suene romántico, no tiene por qué ser tarea fácil. Quizá ahí esté la valentía del artista: la de disfrutar al máximo con sus creaciones, intentando sobrevivir gracias a ellas. Por ello dejó un tiempo los escenarios, en 2021 y por ello regresa ahora a conquistarlos: por una cuestión de necesidad personal, de satisfacción artística. Así lo demuestra en las citas que tiene por delante, como es la del próximo 1 de agosto, en el marco del Concert Music Festival de Sancti Petri.

¿Cómo va la vuelta al directo?

Muy bien, disfrutando un montón. Hice el parón porque estaba harto de dar conciertos, fueron unos años de gira ininterrumpida muy duros. Pero después lo eché en falta. No sacaba disco desde 2018, y como artista apetece de vez en cuando aire fresco. Esta gira está siendo así, mitad disco nuevo y mitad recopilatorio.

En una entrevista nos dijo que su trabajo a veces es repetitivo.

Llevo cantando en los escenarios más de diez años, casi todos los fines de semana, y llega un momento en que sí es repetitivo. Intento conectar con lo que estoy diciendo, con lo que sentía cuando hice cada canción, y hay una cosa importante, que es el público. Me dejo llevar por las lecciones que me da la gente, pero es antinatural que yo cante en casa una canción que compuse hace años.

¿Ha sentido en algún momento que sus canciones son una especie de carga?

No, no llega a tanto. Primero, porque cuando las canto en directo es bonito, de verdad. Y también porque, afortunadamente, no he tenido ningún gran éxito, ninguna canción mía ha trascendido tanto. Tienen un éxito moderado, y todavía no son una carga. Dentro de 20 años, ya te diré (ríe).

"No me gusta la crispación, muestro mi sentido crítico moderadamente"

¿Qué debe haber sí o sí en un directo de El Kanka?

Es la pregunta del millón, porque me curro mucho el directo. Me acuerdo que, no hace tanto, la gente no venía a verme como ahora, cantando las canciones, entonces tenía que hacer un show atractivo. No soy la definición de la belleza, entonces tenía que ser maestro de ceremonias. Todavía a día de hoy intento pensar que la gente viene sin saberse nada, que tengo que convencerles. Y mejor así, para involucrar al público, hacer algo que no se esperen.

En sus conciertos hay música, pero también poesía y humor... ¿últimamente hay que tener más cuidado con lo que se dice?

Sí. Hay algo bueno en que la sociedad esté más sensible, que si yo digo una barbaridad machista en el escenario la gente se escandalice. Pero cuando le dan la vuelta a la tortilla... no. Nos hemos pasado un poco de la raya y estamos afectando a la libertad de expresión, y eso es una mierda. ¿Por qué un humorista no puede hacer un chiste? El humor hay que tratarlo aparte. Siempre lo voy a defender, no voy a censurar por cualquier cosa que se diga. Soy bastante diplomático, para nada incendiario ni provocador. No me gusta la crispación, muestro mi sentido crítico moderadamente.

¿Evita que le encasillen?

Cualquiera que conozca mis canciones sabrá que tengo mis inclinaciones, mis ideologías, y lo digo con naturalidad. No soy ninguna autoridad, solo la tengo en la música. A nivel político, reconozco mi humildad. Entiendo que haya artistas que quieran utilizar el poder mediático que tienen para dejar clara una postura, pero yo soy muy natural.

Está de gira, y el directo se encarece a medida que pasa el tiempo... ¿qué opina?

No sabría decirte. Me da rabia. Debemos echarle un vistacillo a eso, a las entradas, aunque ahora está todo más caro. Yo tengo que pagar más a los músicos y al equipo. Viajamos 15 personas, y queremos que el espectáculo esté lo mejor posible. A mi nivel, intento poner una entrada que sea asequible, pero sin perder de vista a mis compañeros. Pero es cierto que somos un sector que necesitamos ayuda. Vimos en la pandemia que somos importantes, y sin embargo seguimos absolutamente abandonados. Es muy difícil vivir en la música, no hay estructura para sostener proyectos que empiezan. Es necesario que, en general, la cultura tuviese más ayuda.

Va a Latinoamérica a llevar la música española: ¿qué espera de ese viaje?

El cariño que recibo desde allí es increíble, es alucinante cómo viven la música. Hace tiempo que no voy, y te diría que es la vez que más ganas tengo de ir. Quizá, por el cariño que siento a distancia. Creo que va a ser una gira especial, bonita. Después de la pandemia y todo el rollo, nos vamos a coger con ganas.