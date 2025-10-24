Cultura celebra el Día de las Bibliotecas bajo el lema 'Contra la desinformación: bibliotecas'

El Ministerio de Cultura conmemora este viernes, 24 de octubre, el Día de las Bibliotecas 2025, bajo el lema 'Contra la desinformación: bibliotecas', con el que la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura promueve iniciativas en todo el territorio con el objetivo de implicar tanto a los usuarios de las bibliotecas de cualquier tipología, como a sus profesionales.

La edición de este año se centra en el papel fundamental que desempeñan las bibliotecas en la lucha contra la desinformación, gracias a sus recursos, colecciones de libros y prensa, bases de datos y un uso adecuado de las nuevas tecnologías.

El acto central de la conmemoración, cuya inauguración correrá a cargo del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, cuenta con la celebración de la mesa redonda 'Bibliotecas contra la censura y la desinformación' organizada por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura.

Esta actividad tratará sobre la realidad de la desinformación en la sociedad contemporánea y los riesgos que supone para la democracia. Además, se debatirá acerca del papel que pueden desempeñar las bibliotecas como agentes activos que combaten la desinformación a través de sus colecciones, servicios y profesionales, y cómo se están viendo afectadas en distintos lugares del mundo por el avance de la censura.

El acto será moderado por Ignacio Castillo Grau, subdirector general de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, y contará con la participación de José Luis Bueren, director técnico de la BNE; Sara Martínez Cardama, vicedecana del Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales de la Universidad Carlos III de Madrid; y Clara Jiménez Cruz: periodista, cofundadora y CEO de Maldita.es.

En el marco de la jornada, tendrá lugar la mesa redonda 'María Moliner hoy: lenguajes, bibliotecas y ciudadanía' que se celebrará en la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL), en la que la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez Salvador y el escritor Andrés Neuman mantendrán una conversación en español sobre el legado de María Moliner.