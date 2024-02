Blue Jeans: "La autenticidad en la creación de personajes es clave para conectar con el público adulto"

En el marco del destacado festival literario "Negro y Rosa" de Tres Cantos, atiende a LA RAZÓN Blue Jeans, el prolífico autor cuyas obras han cautivado a lectores de todas las edades. Nacido en Sevilla, Blue Jeans ha dejado una marca indeleble en el mundo de la literatura juvenil con títulos emblemáticos como "Canciones para Paula" y "El Club de los Incomprendidos". Desde sus comienzos en la literatura hasta su incursión en el género policiaco, Blue Jeans ha mantenido un compromiso constante con la autenticidad y la innovación narrativa . Acompáñenos en esta fascinante conversación mientras exploramos su enfoque creativo y los desafíos que ha enfrentado en su carrera literaria.

Pregunta: Como autor de éxito en el género juvenil, ¿cuál es el enfoque más efectivo para desarrollar personajes convincentes y tramas cautivadoras que puedan conectar con el público adulto?

Respuesta: Mi enfoque en la creación de personajes, desde jóvenes hasta adultos, ha sido una constante en mi carrera. Aunque empecé escribiendo para un público juvenil, siempre he abrazado esa etiqueta. A lo largo del tiempo, mi audiencia ha crecido, atrayendo a lectores de diferentes edades. Muchos han crecido con mis historias, lo que me inspira a dotar a mis personajes de autenticidad . Me mantengo al día con la cultura contemporánea, incorporando elementos como redes sociales y música en mis obras. Creo que cuanto más real sea el contexto de una historia, más cercana será para los lectores. Mis novelas abordan temas como la investigación de crímenes y aspectos de la vida moderna, manteniendo la frescura y relevancia de mis personajes en el mundo contemporáneo.

P: ¿Ha notado que ha habido un aumento en el género juvenil?

R: Desde "Canciones para Paula", he tenido la suerte de ver cómo mi enfoque literario ha resonado con los lectores. Comencé mi carrera con "Canciones para Paula" y "El Club de los Incomprendidos", pero eventualmente sentí la necesidad de explorar nuevos horizontes. Aunque podría haber seguido en la misma línea juvenil, decidí desafiarme a mí mismo y adentrarme en el misterio, manteniendo aún el espíritu juvenil en mis historias. Este cambio ha traído consigo una evolución en mi audiencia . Aunque antes mi público era principalmente chicas adolescentes, ahora veo un espectro más amplio. Además de jóvenes, también hay más chicos interesados en mis libros, y una porción de lectores que han crecido conmigo, superando la adolescencia. Mis historias, centradas en jóvenes pero aptas para todas las edades, han ampliado el alcance de mis lectores más allá de las etiquetas tradicionales asociadas con la literatura juvenil.

P: ¿Cuáles son las diferencias entre escribir novelas románticas y policíacas, y cuáles considera que son los desafíos distintivos de cada género?

R: El cambio más significativo en mi carrera ha sido el giro en la temática de mis historias. Antes, mis novelas eran asociadas principalmente con el romance juvenil, a pesar de abordar una variedad de temas como la alimentación, el acoso escolar y la sexualidad. Sin embargo, con mi incursión en la novela policíaca, el enfoque ha cambiado radicalmente. Ahora, el crimen y la investigación policial son los protagonistas, relegando otros temas a un segundo plano.

Este cambio ha afectado tanto el contenido como el proceso de escritura. Ahora requiero una planificación más minuciosa, incorporando herramientas como una pizarra para visualizar la trama. Este enfoque estructurado contrasta con mi estilo previo, más improvisado. Aunque conservo flexibilidad en la creación de personajes, la trama requiere una preparación más rigurosa. En resumen, el cambio hacia la novela policíaca ha sido un desafío creativo que me ha llevado a adoptar un enfoque más riguroso y planificado en mis historias.

"El Festival Negro y Rosa desafía las etiquetas tradicionales de géneros literarios"

P: Dentro de la novela política o de misterio hay subtramas de amor. ¿Considera que son géneros excluyentes uno de otro?

R: En mis historias, como "La Chica Invisible", el romance se entrelaza con intrigas y misterios, creando una red compleja de relaciones entre los personajes. Destaco la evolución de Julia y la dinámica entre Triana y Nico, influenciados por los eventos que enfrentan . Además, Sevilla, mi ciudad natal, se convierte en un personaje vivo, mediante descripciones detalladas que sumergen al lector en su atmósfera única.

Aunque ahora me inclino hacia el género policíaco y de misterio, no subestimo la importancia del romance y las relaciones humanas en mis historias. Este elemento añade intriga y emoción, atrayendo a los lectores con giros inesperados y tensiones emocionales. Incluso en las obras de Agatha Christie, se encuentran tramas de amor y traición entrelazadas con los crímenes investigados, recordándonos que el amor es un tema universal que enriquece cualquier historia. Como escritores, exploramos la complejidad humana en todas sus facetas, incluso en medio de tramas llenas de suspense.

P: ¿Qué le motivó a participar en el Festival Negro y Rosa, un evento que parece desafiar las etiquetas tradicionales de géneros literarios como la romántica y la policíaca? ¿Cree que es esencial tener este tipo de eventos para evitar la clasificación rígida de los libros en géneros específicos?

R: La razón principal radica en que muchas veces estos géneros comparten elementos comunes que merecen ser explorados y celebrados. Personalmente, no deseo seguir haciendo lo mismo una y otra vez. Si bien es cierto que las editoriales suelen etiquetar los libros para facilitar su comercialización en las librerías, no estoy en contra de esta práctica. Es necesario tener una etiqueta que guíe a los lectores hacia el tipo de historia que están buscando.

El Festival Negro y Rosa, en mi opinión, tiene como objetivo principal promover la lectura y generar conversaciones en torno a una amplia gama de libros. Estamos viviendo en una época en la que tanto la novela policíaca como la romántica están en auge en las librerías, especialmente en el ámbito juvenil. Es un momento en el que estos géneros predominan, junto con otros como la novela de época o la costumbrista.

Me parece fantástico que se den espacios donde se mezclen la romántica, el misterio y lo policíaco. Este tipo de fusión no solo permite explorar nuevas dimensiones en la narrativa, sino que también puede resultar muy atractiva para los lectores . Cuando se me presentó la oportunidad de participar en el festival organizado por Marta Robles, no dudé ni un segundo en aceptar. Es una iniciativa que aplaudo y que considero vital para la diversidad y la expansión del mundo literario.

P: ¿Es difícil escribir sobre géneros diferentes como el romance y el misterio, cambiando la zona de confort?

R: Escribir siempre ha sido un desafío para mí, un reto que enfrento con cada libro que emprendo. Sin embargo, el mayor desafío no fue tanto el cambio de género, sino dar el paso hacia lo desconocido. ¿Qué pensarán mis lectores habituales? ¿Seguirán ahí? ¿Seré capaz de mantener el suspenso y ocultar la identidad del culpable hasta el final, al estilo de Agatha Christie? Esa incertidumbre fue verdaderamente difícil de superar.

"La investigación meticulosa garantiza la autenticidad en la representación de procedimientos policiales en mis novelas"

Afortunadamente, cuento con el respaldo y la confianza de mi editorial, Planeta, así como la fidelidad de mis lectores, lo cual me ha dado la fuerza para seguir adelante. Cada historia que escribo representa un nuevo reto, pero también una nueva oportunidad para crecer y aprender como escritor. Con casi 17 novelas publicadas, sigo enfrentando el desafío de la escritura con humildad y determinación, sabiendo que cada libro es una nueva oportunidad para cautivar a los lectores y sumergirlos en mundos fascinantes y emocionantes.

P: Ha mencionado la importancia de los festivales literarios en el ámbito de la literatura juvenil. ¿Qué ha contribuido a que los géneros románticos y de misterio ganen cada vez más popularidad entre los jóvenes?

R: Varios factores influyen en el creciente interés de los jóvenes por géneros como el romántico y el de misterio. La amplia oferta de libros en estos géneros, junto con la diversidad de voces y estilos, permite a los jóvenes encontrar historias que se ajusten a sus gustos. El acceso a la literatura a través de plataformas digitales facilita que descubran nuevos autores y géneros. Además, la comunidad de lectores en redes sociales comparte opiniones y recomendaciones, creando un ambiente propicio para la difusión y el intercambio de ideas . En resumen, la combinación de una oferta variada, acceso fácil a la literatura y el poder de la comunidad en línea ha impulsado el interés de los jóvenes en estos géneros. Los autores emergentes de los últimos años, con trayectorias de 15, 10 o incluso 5 años, valoramos la importancia de las redes sociales en la promoción de nuestras obras. Mantener una presencia cercana al lector e integrarlos en nuestro proceso creativo es fundamental. Esto ha dado lugar a más festivales, eventos y firmas de libros.

Por ejemplo, las autoras en plataformas como Wattpad siguen conectando con sus seguidores incluso después de alcanzar el éxito. Ofrecen nuevas historias, a menudo de forma gratuita, fomentando la fidelización de lectores y el crecimiento de la comunidad. Personalmente, estoy comprometido con mantener actualizadas mis redes sociales y responder a todas las interacciones de mis seguidores. Esta cercanía construye una relación sólida con los lectores y aumenta su participación en eventos literarios. Actualmente, estoy participando en el Festival de Tres Cantos y, el fin de semana del 15 y 16, estaré presente en el Crash Festival en Barcelona, organizado por Booket, que reúne a las principales autoras de novela romántica juvenil.

"Mis experiencias pasadas influyen en mi estilo literario y en la construcción de mis personajes"

P: ¿Cómo crees que tu experiencia como escritor de novelas románticas ha influido en tu incursión en el género policiaco, y viceversa? Además, ¿consideras importante la realización de eventos literarios para fomentar este tipo de intercambio entre géneros?

R: Mi trayectoria como autor se moldea por circunstancias, influencias y experiencias en el tiempo. Desde los libros que leí en mi juventud hasta las películas y series que me han inspirado, cada obra ha dejado su huella en mi imaginación y estilo literario. Mis primeros libros, como "Canciones para Paula", son el fundamento sobre el que construyo mis novelas actuales. La experiencia adquirida en el sector editorial y al conocer a mis lectores ha sido crucial en mi evolución como escritor.

Con el tiempo, he desarrollado un estilo propio caracterizado por capítulos cortos, un lenguaje directo y tramas contemporáneas. Aunque puedo perder parte de la frescura de mis primeros libros, mi narrativa ha ganado en solidez y credibilidad. Cada novela que escribo refleja mi crecimiento como escritor y como persona. Es un proceso continuo de exploración de nuevas ideas y emociones, y una oportunidad para descubrir mi voz como autor.

P: ¿Cómo cree que ha influido la actualidad en sus novelas?

R: La actualidad influye de manera innegable en mis obras, todas arraigadas en el presente. Cada libro refleja la contemporaneidad a través de detalles como listas de reproducción de canciones, referencias a series de televisión y el uso de términos y jerga moderna, como "hate beef". Aunque algunos cuestionan este lenguaje en la literatura, para mí es crucial capturar la esencia del momento presente. Incluso el título de mi última novela, "Una influencer muerta en París", ejemplifica mi intento de mantenerme relevante y conectado con el mundo contemporáneo.

Investigo casos reales y documentales para enriquecer mis tramas y garantizar la precisión en la representación de procedimientos policiales y el sistema judicial. La experiencia de mi padre, quien fue procurador de los tribunales, enriquece mis novelas, especialmente las policíacas como "La chica invisible". Trabajar con la Policía francesa para mi última obra me permitió explorar diferencias en los procedimientos policiales entre países. La precisión en estos detalles es fundamental, por lo que siempre busco asesoramiento adicional para mantener la autenticidad en mis obras. Agradezco contar con fuentes confiables que me ayuden a mantener la precisión en mis libros.