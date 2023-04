De Éric Vuillard a Maggie O'Farrell: literatura extranjera para regalar en Sant Jordi

Recopilamos en este especial del Día del Libro las principales apuestas editoriales que se han publicado en los últimos meses, tanto de literatura española y catalana como en la extranjera, así como los grandes títulos que responden al género del ensayo. A continuación, le mostramos algunos títulos imprescindibles de novela extranjera para regalar (o para leer) por el día de Sant Jordi:

[[H2:«Una salida honrosa», de Éric Vuillard]]

Cuando se buscaba cierta paz en Indochina

El escritor Éric Vuillard vuelve a entrar en uno de los episodios oscuros y ocultos de la historia francesa en «Una salida honrosa», su nuevo libro en Tusquets Editores

Todos los países tienen algún momento de su pasado que prefieren ocultar. Es mejor que el paso del tiempo se encargue en tapar según que vergüenzas, deben pensar algunos. Afortunadamente existe Éric Vuillard que se encarga de desempolvar el pasado francés para exponerlo en unos libros con miradas poliédricas, donde todo se cuenta desde los más variados puntos de vista. Al final, de todo eso, lo que queda es la verdad, en muchos casos aquella que no quieren que conozcamos.

En su nuevo trabajo, «Una salida honrosa», el escritor fija su objetivo en el momento en el que Francia trata de buscar una salida al caos colonial que tiene organizado en Indochina. Vuillard no se contenta con un único punto de vista. Gracias a su detallismo detectivesco podemos pisar los pasillos de la Asamblea Francesa o meternos en la selva en la que los militares tratan de plantar cara, con las armas, a la resistencia indochina. Todo ello sirve para comprender lo que vendría después y ese después viene con Estados Unidos metiéndose en un avispero llamado Vietnam. Intereses económicos y militares se dan la mano hasta fijar en papel lo que sigue siendo una pesadilla para Francia. Incluso podemos saber que hubo un secretario de Estado estadounidense que no dudó en ofrecer la bomba atómica para acabar con todo aquello, sin importar el daño humano que podía provocar aquel descomunal disparate.

Con «Una salida honrosa» podemos entender mejor lo mal que se ha comportado Occidente con otros países cuando ha intentado sacar tajada de ellos. No hay mucha diferencia entre la crisis que se plantea en Francia con respecto a Indochina y lo que se ha sufrido en Afganistán o Irak e, incluso, cuando Estados Unidos ha visto que podía derrocar gobiernos en América Latina.

En sus libros, Vuillard no solamente se centra en aquellos que mueven los hilos sino en los otros, los que sufren las consecuencias de la ambición del poder. Eso es algo que demostró con mano maestra en uno de sus imprescindibles trabajos, «14 de julio». En «Una salida honrosa» vuelve a hacerlo, pero probablemente sea más radical –o político– en este ejercicio literario.

La nueva propuesta narrativa podría ser vista como un extenso reportaje, como un ensayo. Pero el narrador no es alguien independiente porque también tiene la oportunidad de opinar mientras nos lleva, por ejemplo, hasta las oficinas de los bancos que lograban exquisitos beneficios económicos gracias al hecho de que Francia siguiera teniendo los pies en la otra punta del mundo, en el sudeste asiático.

La debacle de Occidente, de la mano de Francia y Estados Unidos, en esa región podemos ahora comprenderla con todos los datos posibles. Todo ello tiene como prólogo la visita de los inspectores coloniales en 1928 examinando las condiciones laborales de los trabajadores en las plantaciones de caucho que tenía Michelin y que rozaban la esclavitud. En su paseo por los archivos, el autor de «El orden del día» nos deja en el momento en el que huyen de Saigón los últimos evacuados de la embajada de Estados Unidos, cuando Nixon y Kissinger lograron que su país perdiera por primera vez una guerra. Mención aparte, en esta historia, la merece el rescate de nombres tan inquietantes, como el general Jean de Lattre de Tassigny que aprovechó las cámaras de la televisión estadounidense para implora el envío de más armas. O los hermanos Dulles, dos de los más nefastos personajes creados por la diplomacia de Estados Unidos.

Vuillard ha reconocido que si pone en su diana los rincones más oscuros de la historia de su país es por un motivo: «De alguna manera es necesario hacer esto. Se trata de una cuestión de prioridades. Hacer una especie de inventario de estos episodios puedo entender que haya gente que le incomode, pero nos sirve para saber de dónde venimos».

Gracias a «Una salida honrosa» sabemos de dónde venimos y podemos saber qué errores no debemos cometer. Indochina es la excusa para prevenirnos sobre los abusos que puede cometer el poder. Por eso, es tan necesario Éric Vuillard, por eso hay que seguir leyendo cada uno de sus libros.

[[H2:«Fortuna», de Hernán Díaz]]

Un puzle literario del capitalismo americano

Hernán Díaz, nacido en Argentina y criado en Suecia, ha creado con esta obra uno de los posibles fenómenos editoriales de la temporada, tras su también destacable obra «A lo lejos». En «Fortuna», el autor retrata un siglo de la historia estadounidense marcado por la gran epopeya y el triunfo colosal del capitalismo, a través de cuatro historias que se enfrentan a los grandes mitos de la nación del país: el hombre hecho a sí mismo, el sueño americano y, por supuesto, el dinero, verdadera esencia de un país que pocas veces se ha plasmado en la literatura.

Para elaborar esta novela, el autor leyó las actas del Congreso posteriores al «crack» del 29, así como revisó la Prensa de la época, los diarios de algunos hombres influyentes y, por qué no, de sus esposas. Y el resultado es un deslumbrante puzle literario, que se compone a través de la misteriosa historia de un magnate de los años veinte en varias versiones, que bien se complementan o contradicen. Una trama que bien podría recordar a «Succession» y que, de hecho, ha llamado la atención en lo audiovisual: HBO va a rodar una serie protagonizada por Kate Winslett sobre esta obra.

[[H2:«La secta», de Camilla Läckberg y Henrik Fexeus]]

Las garras invisibles del juego psicológico

¿Alguna vez se ha visto imbuido por las atractivas aunque arriesgadas ideas de una secta? ¿Ha experimentado algún juego que directamente haya atrapado su mente, sin darse apenas cuenta? Esa manipulación psicológica, y esa capacidad de darle un vuelco total a lo que estás pensando, son dos armas infalibles que hacen de la literatura de Camila Läckberg y Henrik Fexeus un éxito de ventas. Tras «El mentalista», la escritora, reconocida por sus novelas policíacas, y el renombrado mentalista, de gran prestigio a nivel mundial, han vuelto a unirse para publicar «La secta».

Esta obra gira en torno a la gente Mina Dabiri y sus compañeros del departamento de Homicidios de Estocolmo, quienes se enfrentan a un nuevo reto: un niño ha desaparecido de un parque infantil y el caso comparte muchas similitudes con una investigación anterior de trágico desenlace. Ante esto, Mina no duda en recurrir al mentalista Vincent Walder, con el que intentará llegar al final de esta arriesgada investigación: ¿qué se esconde tras las sombras? Y, por encima de todo, ¿cuál es el objetivo del culpable?

[[H2:«El retrato de casada», de Maggie O'Farrell]]

La trágica y oscura historia de Lucrezia de Medici

La autora de «Hamnet» vuelve con otro brillante libro sobre una figura olvidad del Renacimiento italiano

Todos los escritores tienen una obra que les catapulta hasta la fama y que los convierte casi en una ineludible referencia. Ese libro, en el caso de Maggie O’Farrell, fue el prestigioso «Hamnet» (Libros del Asteroide), una obra que relataba el fallecimiento del hijo que tuvo William Shakespeare y que está detrás de uno de sus célebres dramas: «Hamlet», una obra que llegó en silencio y que se convirtió en un verdadero éxito. La escritora regresa ahora con otra obra de similar pulso y también de brillante resultado y factura. «El retrato de casada» obedece a una suerte de novela histórica, pero que se sale de los caminos trillados que suele brindar este género. La autora, en lugar de fijarse en los grandes prohombres que dominan la historia (reyes, príncipes, duques o nobles) prefiere centrarse en personajes menores, más corrientes, a través de los cuales consigue recoger el pulso de toda una época y también le permite trazar un brillante retrato de ella.

En esta ocasión, O’Farrell viaja hasta los años del Renacimiento italiano para ofrecer una mirada totalmente distinta a la que suele encontrarse en los libros de arte y de historia. Aquí está el esplendor de la pintura, el boato de las fiestas, el lujo de los vestidos, los animales exóticos y los zoológicos que atraían a los aristócratas, pero, también, está toda la violencia de un mundo que discurre entre el dinero, el poder político y las alianzas matrimoniales. Lucrezia, tercera hija del gran duque Cosimo de Medici, era una niña con un prematuro talento hacia el dibujo. Su desgracia se fraguó de manera lenta delante de ella. La muerte de una de sus hermanas la convertirá en la elegida para que se casase con Alfonso d’Este, primogénito del duque de Ferrara. Al cabo de un tiempo, ella fallecería. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Fue asesinada por su marido? ¿Por qué? Maggie O’Farrell indaga en un caso real y ofrece también su particular justicia poética.

[[H2:«Elizabeth Finch», de Julian Barnes]]

Lecciones de una maestra inolvidable

Julian Barnes, uno de los mejores narradores británicos de su generación, con una enorme veta humorística que ha plasmado en notables novelas y otros títulos, regresa con una historia de un corte más intimista que, en el fondo, como diría George Steiner, es un gran homenaje a los maestros y a los hombres y las mujeres que nos enseñan no solo asignaturas, sino que con su presencia y su mirada nos aportan enormes valores para poder afrontar la existencia.

[[H2:«Ciudad Victoria», de Salman Rushdie]]

La victoria literaria de un escritor amenazado

El escritor padeció este verano el ataque de un fanático religioso. Las secuelas de las heridas son visibles en la foto. También hay otras que no lo son y son iguales de fatalistas. «Ciudad Victoria» es su última y muy esperada novela. Un libro ambientado en la India del siglo XIV y que ha supuesto la vuelta a los orígenes de su literatura. Una obra conmovedora sobre una mujer y el imperio en el que su vida se desenvuelve.

[[H2:«El hombre joven», de Annie Ernaux]]

Cuando el amor es en los brazos de una mujer madura

La escritora cuenta en este libro de intenso aliento la relación que mantuvo con un muchacho más joven que ella

La escritora Annie Ernaux, ganadora del Premio Nobel de Literatura y del Formentor, se ha caracterizado siempre por una prosa corta, hiriente, valiente y de un marcado compás autobiográfico. Suele defender a menudo que hasta que no ha sometido sus experiencias al proceso de la escritura, las vivencias no están del todo completas y aún colean dentro de ella. La escritura, para ella, es una manera de dar punto final a capítulos distintos de su vida. Pueden verse así sus libros como una brillante manera de depurar el pensamiento o los pensamientos, de aclarar las ideas y apartar la mirada de los caminos trillados, como queda patente en uno de sus libros más reconocidos y famosos, «Mira las luces, amor mío» (Cabaret Voltaire), un original acercamiento a lo que es la cultura contemporánea del supermercado, que, en realidad, esconde toda una sociología moderna, y lo que significa ese espacio. En esta obra analiza lo que adquirimos, a qué hora lo hacemos y el tipo de gente que acude en diferentes horarios, algo que parece baladí pero en el fondo determina nuestro estatus social y también nuestra condición humana. Otro ejemplo patente es «El acontecimiento», editado por Tusquets y uno de sus títulos más famosos, en el que dejaba por escrito cómo había vivido la experiencia de abortar en una Francia anterior, cuando todavía el ejercicio de este «derecho de las mujeres» estaba prohibido en su país. Ahora, esta narradora vuelve a transgredir a los moralistas y otras conciencias de bien ver con una obra con un punto provocadora: «El hombre joven». Ella, que se encuentra en la misma línea que otras escritoras, como Amélie Nothomb, de esas a las que no les gusta extenderse en páginas, regresa con una obra también de sesgo biográfico.

Esta vez da cuenta del amor y de las relaciones sexuales que sostuvo, hace más de veinte años, con un chaval, el cual vivía, por entonces, con su novia, que era bastante más joven que ella. Una experiencia que, como ha reconocido, durante varios meses la hizo sentirse como aquella chica «escandalosa» que había sido durante su juventud. Un libro testimonial cargado de vivencias y reflexiones sobre el tiempo, la edad y el amor.

[[H2:«El ancho mundo», de Pierre Lemaitre]]

Aventuras y desventuras del Beirut francés

La narrativa contemporánea vuelve a aplaudir la obra de Lemaitre. En este libro, aborda las aventuras, desventuras, peripecias y secretos de los Pelletier, familia propietaria de una fábrica de jabones en Beirut, ciudad bajo la influencia francesa. Con un toque de exotismo y algún que otro asesinato, la trama transcurre con la Guerra de Indochina y el París de la posguerra y la reconstrucción como telón de fondo.