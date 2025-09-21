Houellebecq en el Festival de las Ideas de Madrid, ¿dónde y cuándo puedes seguirlo?

El escritor y filósofo francés Michael Houellebecq estará hoy en elFestival de las Ideas de Madrid, que viene celebrándose desde el pasado jueves 18 en torno a la Plaza de España y al Círculo de Bellas Artes.

El autor de novelas tan notables como 'El mapa y el territorio' o 'Sumisión' es una de las figuras más esperadas en la presente edición de dicho festival del pensamiento, por el que también han pasado figuras internacionales como Adriana Cavarero, Amin Maalouf y Camila Sosa Villada.

Así, el francés Houellebecq conversará bajo el título de 'Unicornios' con el profesor y filósofo Miguel Beistegui sobre las crisis de nuestro tiempo y de lo que aportan la literatura, la poesía y el ensayo a la claridad del pensamiento, esta tarde a partir de las 20 horas en el escenario Allianza de la Plaza de España de Madrid.

La entrada es libre y gratuita. Quien no pueda asistir podrá seguir la charla, que será retransmitida en streaming a través del canal de YouTube del Festival de las Ideas.