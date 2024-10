La inteligencia artificial tiene claro por qué Sally Rooney es la escritora del momento

Sally Rooney es un vendaval editorial. Se ha convertido en uno de los fenómenos del momento con su cuarta novela, 'Intermezzo', un libro que parte de la vida de dos hermanos que viven en Dublín y cuyo padre ha muerto. Peter, el mayor, es un abogado de cierto éxito, un hombre cerca de la cuarentena, con unos principios morales muy claros más allá de que sus principios, por momentos, por conveniencia, acaban siendo flexibles. En especial en terrenos amorosos. Tiene una amante, Naomi, pero también una relación especial con su primera novia. Nada que ver, en ese sentido, la vida de Peter con la vida de su hermano menor, Ivan, un ajedrecista que de niño fue un prodigio pero que ahora, con veintidós años, se encuentra algo a la deriva. La relación entre ambos, evidentemente, no es tan buena como debiera ser.

Sin embargo, algún purista ha levantado la voz sobre el triunfo de Rooney. Sin ir más lejos, en LA RAZÓN publicábamos la semana pasada una crítica de Diego Gándara en la que señalaba que, quizá, el problema es que la escritora de Castlebar (Irlanda) "nunca fue para tanto" y que ahora "esta narración pagará la factura de un éxito desmedido desde su mismo principio".

'Intermezzo', "más allá de que, en comparación con sus tres novelas anteriores, tiene ese punto en el que los personajes ya no desenvuelven con aparente desconcierto en el mundo adulto, sino que son adultos en el que el mundo se les ha vuelto raro y extraño −continuaba el crítico−. En cierta manera, en 'Intermezzo', Rooney parece decir que tal vez sí, sus personajes ya no son jóvenes, pero los temas, de algún modo, siguen siendo los mismos: las relaciones amorosas, la amistad, las diferencias sociales, la libertad sexual, las normas, la moral, el feminismo, el éxito, la ética. Eso sí: pero con una mirada que ha crecido y que ofrece, desde una perspectiva distinta, algo resignada, también, la vida cotidiana en estos tiempos, en este mundo. Esta no es una mala novela".

Lo que no engañan son los números y estos aúpan a la autora hasta los puestos altos de las listas de libros más vendidos, así que la pregunta es obligada, ¿por qué Sally Rooney triunfa? Y a falta de opiniones subjetivas, la IA (inteligencia artificial) siempre tiene una respuesta: "Radica en su mezcla de emociones profundas y discusiones filosóficas", contesta de primeras.

Pero le insistimos en que queremos una reflexión más reposada: "La capacidad de Rooney para situar a sus personajes en el presente, abordando temas actuales como el cambio climático y la xenofobia, también es clave para su éxito. Esta conexión con el contexto contemporáneo, junto con su habilidad para explorar emociones complejas de manera accesible y resonante, hace que 'Intermezzo' destaque. Rooney ofrece una reflexión optimista sobre la coexistencia de amor y dolor, y su obra invita a considerar cómo la vida mejora simplemente al pensar en alternativas".

La IA destaca de Rooney que "ha evolucionado su estilo literario, incorporando elementos como las tensiones de clase y las dinámicas de poder en las relaciones". Temas que explora a través de sus personajes más jóvenes. "Además", señala la máquina, "la crítica ha destacado su enfoque de temas contemporáneos, como la vivienda, el cambio climático y las diferencias generacionales, que agregan una capa de relevancia actual a la trama. A pesar de los desafíos y las heridas emocionales que enfrentan, los personajes intentan encontrar un sentido de armonía, lo que crea un relato conmovedor y profundamente humano. La capacidad de la escritora para plasmar el dolor y la complejidad de las relaciones, sumado a su enfoque en la interconexión de sus personajes, mantiene a los lectores cautivados, como lo ha hecho en sus obras anteriores".

No duda la inteligencia artificial en destacar el "estilo accesible y emocionalmente intenso" como una de las manera de llegar al público y de explicar "el éxito de 'Intermezzo' en tan poco tiempo", cierra.