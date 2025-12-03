Los intolerantes de Adelante Andalucía llaman a boicotear la presentación en Sevilla del libro de Soto Ivars, que ya va por su 4ª edición

Los radicales de Adelante Andalucía han llamado a boicotear el acto de presentación en Sevilla del magnífico, valiente y necesario ensayo de Juan Soto Ivars, 'Esto no existe', donde el periodista murciano pone el foco en el daño producido en hombres y mujeres por las denuncias falsas por violencia de género al amparo de la Ley Integral de Violencia de Género, que, desde su aprobación en 2004, discrimina al varón respecto de la mujer. Un libro que, por cierto, ya va por su 4ª edición en apenas dos semanas desde su publicación.

Concretamente, el periodista y escritor murciano estará mañana en la Biblioteca Infanta Elena de la capital andaluza a partir de las 19 horas en conversación con su paisano, el también escritor Pepe Pérez-Muelas.

Así, los cabestros nacionalistas e islamófilos de Adelante Andalucía han llamado a la violencia -¡esto no existe!- para que no se celebre dicho acto "La biblioteca pública Infanta Elena va a acoger el jueves la presentación de un libro misógino, machista y negacionista de la violencia de género", escriben desde su cuenta en X sobre una foto de Soto Ivars tachada.

También, la diputada Begoña Iza, que seguro que no se ha leído el libro, ha exigido a la consejera de Cultura y Deporte Patricia del Pozo la cancelación del evento por "apología de la violencia machista", ya que este se celebra en un espacio público dependiente de la Junta de Andalucía.

El propio Soto Ivars, que hoy presentará 'Esto no existe' en Málaga se ha hecho eco de esta llamada a la cancelación -por otro lado, tan esperable por parte de estos irracionales radicales- escribiendo en X lo que sigue: "Exigen cancelar un libro sobre denuncias falsas con algo que no puedo definir sino como una abyecta denuncia falsa, que hago "apología de la violencia machista".

En fin. Nos vemos: miércoles en Málaga, jueves en Sevilla (si los que viven de mis impuestos lo permiten)".