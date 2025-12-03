Javier Cercás, más allá de 'Anatomía de un instante': llega la serie basada en 'su' Planeta

Entre el éxito de la adaptación de 'Anatomía de un instante'a la pantalla, su igreso en la Real Academia de la Lengua, la oportunidad de la publicación de su libro sobre el papa Francisco ('El loco de Dios en el fin del mundo') y, ahora, el estreno de una serie basada en 'Terra Alta', novela con la que ganó el Premio Planeta en 2019, parece que este 2025 que se acaba ha sido el año del escritos Javier Cercas.

Y es que más allá de 'Anatomía de un instante', probablemente su mejor libro junto a la novela 'Soldados de Salamina', el escritor cacereño tiene una amplia obra literaria y, por lo que se ve, bastante bien adaptable a la pantalla: ya ocurrió hace unos años con 'Las leyes de la frontera'.

Ahora, le llega el turno a 'Terra Alta', la novela que le valió el Premio Planeta en el año 2019, y cuya serie inspirada en esta se estrenará mañana, 4 de diciembre, en Movistar.

La ficción, dirigida por Eligio R. Montero y protagonizada por Miguel Bernardeau, Marta Etura e Iván Massagué, consta de 6 episodios localizados en la Terra Alta, un lugar de salvaje belleza, donde aún sangran las cicatrices de la Guerra Civil. Un territorio tranquilo hasta que el cruel asesinato de Francisco y Rosa Adell, patriarcas de la familia más rica y poderosa del lugar, conmociona a todos. Este suceso hace que Melchor Marín, uno de los agentes a cargo de la investigación, reviva su oscuro, complejo y olvidado pasado.