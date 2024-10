La desgarradora confesión del escritor Hanif Kureishi: "He muerto sin morir"

El escritor británico Hanif Kureishi siente que ha "muerto sin morir". Esta es la descripción que hace el autor de "El Buda de los suburbios" de su propia realidad tras haberse quedado tetrapléjico hace dos años, un periodo que recoge en sus muevas memorias "Shattered: A Memoir" que publicará a finales de octubre. "He muerto sin morir. Todo lo que hubiera querido hacer en el futuro a mi edad no lo puedo hacer", relató el escritor de 69 años en una entrevista con el diario británico "The Telegraph".

Kureishisufrió una caída en su apartamento de Roma durante las navidades de 2022 que lo dejó tetrapléjico y ahora no puede caminar, tiene movimiento limitado en sus extremidades y vive postrado en una silla de ruedas en su casa al oeste de Londres y con un cuidador a tiempo completo, informa EFE. "Experimenté lo que sólo puede describirse como un objeto semicircular con garras que se acercaba a toda prisa hacia mí (...) Me había divorciado de mí mismo. Creí que me estaba muriendo, que me quedaban tres respiraciones. Parecía una manera miserable e innoble de morir", describió el autor de "Nada de nada" sobre el accidente.

El escritor admite que los médicos no tienen claro por qué se desmayó y se cayó, ya que las exploraciones revelaron que no era un derrame cerebral, pero recordó que en los días previos al accidente se había sentido mal: "Fue algo completamente aleatorio", asevera. Desde que llegó a cuidados intensivos en un hospital italiano, Kureishi dice que se sintió obligado a escribir y ser algo más allá que un cuerpo en el complejo médico: "Apenas podía moverme, pero podía hablar, estaba cognitivamente consciente".

Kureishi iba expresando sus pensamientos y hacía una actualización diaria a su pareja, Isabella, que se sentaba a los pies de la cama a escribir en su teléfono, y ahora es su hijo Carlo el que le ayuda. Carlo comenzó a publicar los resultados a través de un blog en la plataforma Substack, como si fuera "una especie de carta que decía: 'Querido mundo, ¿estáis ahí?'", cuenta el escritor, que destaca la gran respuesta que hubo por parte de la gente, pues le animó a seguir escribiendo. "La gente respondía diciendo que estaban conmovidos, molestos e intrigados por mi historia", añade.

Ahora todos estos diarios se han convertido en un libro: "Shattered: A Memoir", un relato de la vida de Kureishi que sale a la venta en el Reino Unido el próximo 31 de octubre, desde el momento del accidente hasta un año más tarde, cuando regresó a su casa, y que es una muestra de que "el trauma crea oportunidades".