Luisgé Martín habla por primera vez tras la cancelación de 'El odio': "José Bretón detesta este libro"

Ha sido uno de los hombres de las últimas semanas. La llegada de la Semana Santa sirvió para apaciguar las aguas por las que caminaba Luisgé Martín; y es quizá, tras esa calma, tras el reposo, cuando el autor de 'El odio', el polémico libro sobre un asesino de época como José Bretón, ha decidido hablar. Un cuento de terror en el que sus dos hijos se convirtieron en víctimas para hacer daño a su madre.

En palabras del escritor, estamos ante un título que "nace de la seductora idea de mirar de frente a los ojos de un asesino", de ver qué pasó por su cabeza al matar a sus hijos. Una investigación en la que acaba de reconocer que ha llegado a "sentir compasión por Bretón".

El cara a cara y la correspondencia de Martín con el condenado era uno de los lanzamientos de la primavera, sin embargo, Anagrama terminó echando el freno de mano. Tras suspensiones, aplazamientos y embrollos judiciales (se paralizó la publicación de la obra pese a que se lo permitía la Audiencia de Barcelona), hace una semana la editorial rescindía finalmente el contrato con el escritor.

El sello recordó en una nota que, desde su fundación en 1969, siempre "ha apostado por una literatura que invita a la reflexión y al debate tanto en el ámbito ético como en el social". Por todo ello la editorial barcelonesa sostuvo que, "en una sociedad democrática, debe existir un equilibrio entre la libertad creativa como derecho fundamental y otros principios morales. Por ello, considera que las obras que se inspiran en hechos reales requieren de una dosis doble de respeto y sensibilidad".

Anagrama extingue el contrato para la publicación y distribución de 'El odio' sobre Bretón Europa Press

'El odio' se frenó y después de todos esos días de silencio, Martín ha decidido hablar en el Canal 24 horas este martes, en 'La noche en 24h'. Entrevistado por Xabier Fortes, el escritor ha reconocido que "en absoluto" se imaginaba semejante repercusión. Sí pensó que "podía ser polémico, pero no que se originara este escándalo y se dijeran tantas cosas".

Entre las cosas que más le han molestado, reconoce, es que se diga que "se da voz al asesino y que propaga la violencia vicaria. Al contrario, se le confronta". "Es una aberración", ha sentenciado. "Es más", puntualizaba Martín, "'El odio' es un libro que José Bretón detesta".

No es un libro para hacer daño

Para Martín, no es un libro para hacer daño porque "lo he escrito yo y Bretón no sale bien parado independientemente de lo que él quisiera, que no sé si era manipularme, que no lo tengo claro".

De esta relación, el autor presume de conocer a Bretón "como nadie". "Desde el capellán que tuvo en la anterior cárcel no ha tenido más relaciones", ha definido al tiempo que le describía como un tipo "vulgar". "No es Hannibal Lecter. Es narcisista, manipulador, psicópata, maniático, débil, no tiene recursos para enfrentarse al mundo, es un pobrecillo, un donnadie...".

El autor ha confesado que envió el manuscrito a Bretón casi al mismo tiempo que a la editorial y que, en su contestación, el protagonista se quejaba amargamente de que estaba "lleno de mentiras": "Me va a traer todo tipo de problemas".

Hasta el momento, donde sí han existido turbulencias es en el entorno de Luisgé Martín con esa no publicación en la que ha señalado directamente a la que fue su editorial hasta hace pocos días: "Anagrama ha sentido miedo de la presión social. No ha habido una censura directa porque en estos tiempos no se ejerce a través de un decreto, sino del paternalismo moral".

Una conversación pendiente con la madre de los niños asesinados

De todo este tiempo, el novelista también reconoce que ha hecho autocrítica y asegura que se arrepiente de "no haber avisado a Ruth [la madre de los niños]. No de no haber contado con ella porque el objetivo del libro era claro (...) Me encantaría sentarme con ella, sin testigos ni medios de comunicación, para explicarle que la mayoría de cosas que se han dicho son inciertas".

Así, el autor sigue en su empeño de ver la obra publicada. "Es lo que quiero", ha respondido a la pregunta de si ya tenía alguna otra oferta sobre la mesa.