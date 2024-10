La novela de Pérez-Reverte que se vende por más de mil euros... y no es la nueva

Podemos entender que una primera edición de, por ejemplo, el 'Ulysses' de James Joyce (Joaquín Sabina tiene un ejemplar), 'Moby Dick' de Herman Melville o, por venirnos a nuestro país, 'La colmena' de Camilo José Cela cuesten un ojo de la cara: para eso hay coleccionistas dispuestos a pagar miles de euros por ellos; lo que no es tan comprensibles es que un Pérez-Reverte se venda por más de mil euros.

Así lo hemos sabido a través del propio autor y académico de la RAE, quien ha tuiteado la captura de pantalla de la web AbeBooks, donde una librería de Leicester, en el Reino Unido, vende al precio de 1.174,90 euros (más gastos de envíos) una primera edición en inglés de 'La tabla de Flandes', editada por Harvill Press en 1994.

'La tabla de Flandes' es la tercera novela de Arturo Pérez-Reverte, publicada en España en 1990 por la editorial Alfaguara. La novela, protagonizada por Julia, una historiadora de arte, es una trama que mezcla novela histórica y policíaca, con el arte y el ajedrez como grandes temas.

El propio novelista, que estrena novela el próximo día 8 de octubre ('La isla de la mujer dormida'), ha bromeado, no sin asombro, sobre el particular a través de su perfil en X: "Glups... Primera edición en inglés (1994). Menos mal que me quedé con un ejemplar cuando se publicó."