La obra completa de Borges se publicará a partir de enero por el 40º aniversario de su muerte

La editorial Alfaguara comenzará a publicar la obra completa de Jorge Luis Borges en enero de 2026 con "Cuentos completos, ensayos completos y poesía completa". Precisamente, el 14 de junio se cumple el 40º aniversario de su muerte. Será un lanzamiento simultáneo en España y Latinoamérica -con la salvedad de Argentina, donde sus libros seguirán apareciendo en el sello Sudamericana- que se extenderá a nuevos títulos a lo largo de 2026 y recuperará toda su obra en los próximos años.

Así, la editorial comenzará el próximo 22 de enero, fecha en la que llegarán a las librerías "Cuentos completos, Ensayos completos" -con una composición de textos hasta ahora inédita- y "Poesía completa". Después, en junio de 2026, se publicarán "El Aleph", "El informe de Brodie" y "El tango", además de un volumen de conferencias inéditas. Y, en noviembre, llegarán al sello "Ficciones, Historia universal de la infamia", "El oro de los tigres" y "Curso de literatura inglesa y norteamericana".

"Los cuentos de Jorge Luis Borges constituyen uno de los capítulos fundamentales de la literatura del siglo XX porque son una forma de exploración intelectual y estética en la que conviven el rigor de la construcción y la invención metafísica, la erudición y el enigma, el pensamiento y la fábula", explica la editorial.

El volumen que se publica en enero reúne, en orden cronológico, todos los libros de cuentos de Borges. El conjunto traza el mapa completo de una obra que redefinió las fronteras entre la filosofía y la ficción. Cada relato es una forma de pensamiento narrativo, un experimento con las posibilidades del tiempo, del destino y del lenguaje.