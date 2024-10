El periodista y escritor Martín Caparrós anuncia que tiene ELA

Martín Caparrós se abría de par en par este fin de semana en una entrevista a 'La Vanguardia': "No quise que los amigos me vieran como un moribundo. Solo se lo dije a Marta [Nebot] cuando lo supe hace dos años y medio". De esta forma, el periodista y escritor rompía con el tabú de la enfermedad.

El argentino hacía así público que padece ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) desde hace tiempo. Un diagnóstico que conoció hace tiempo pero que permaneció encerrado tras las puertas del silencio: "Lo que me hizo decidirme a publicarlo fue que empecé a tener síntomas en los brazos, de manera que iba a salir del armario quisiera o no quisiera. Ya no podría seguir diciendo que no tenía diagnóstico, que era algo desconocido que sólo me afectaba las piernas", explica en dicha entrevista a raíz de su nuevo libro, 'Antes que nada' (Random House), donde, entre otras cosas, aborda su lucha con la enfermedad.

También hacía referencia a ese "armario" su pareja en redes sociales: "Hay muchos armarios. Nosotros acabamos de salir del nuestro. Mi hechito y yo llevamos ya 10 años juntos sin que ningún papel nos obligue y nos hubiera gustado seguir así hasta los restos. ELAdos o no solo queríamos y queremos seguir haciendo lo que hacemos", comentaba en una publicación en X.

Martín Caparrós se ha visto obligado a desplazarse en silla de ruedas y el pasado mayo se refirió a algún problema de salud ante la prensa argentina sin especificar: "Tengo un problema neurológico por el cual los músculos de las piernas no me sostienen como deberían, no hacen lo que deberían. Es muy extraño porque yo les doy las órdenes que siempre les he dado, y que uno da a sus partes del cuerpo sin pensarlo, y no lo hacen".

"Es como un envejecimiento acelerado, pero es que los científicos ni siquiera entienden cómo funciona ese proceso biológico. Lo que sí saben es que la esperanza de vida es de tres a cinco años, que en algún momento tienes problemas para respirar o incluso para hablar", asegura en la entrevista.