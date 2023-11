Tracy Wolff: "Debemos escribir la historia que queremos contar, no la que creamos que va a vender"

En el fascinante mundo literario, pocos nombres resplandecen con tanta intensidad como el de Tracy Wolff. Originaria de EE UU, la escritora se ha ganado un merecido reconocimiento en la escena literaria por su habilidad innata para tejer historias cautivadoras. No solo es una consumada autora, sino que también se ha consagrado como una fuerza imparable en el mundo de la escritura, dejando su huella en el género de la literatura juvenil y romántica. Con una carrera que abarca diversas obras, ha demostrado una y otra vez su capacidad para sumergir a los lectores en mundos imaginativos, ofreciendo tramas llenas de intriga, romance y un toque de lo sobrenatural. Su enfoque único y su destreza narrativa le han granjeado el título de bestseller mundial, un logro impresionante que subraya la conexión global que sus historias han forjado con los corazones de los lectores de todo el mundo.

En esta ocasión, la prestigiosa escritora atiende a LA RAZÓN para explorar los entresijos de su sexto y último libro de la apasionante serie "Crave" . Un proyecto que no solo marca el culmen de una saga inolvidable, sino que también refleja la maestría con la que ha conquistado los rankings de ventas y ha dejado una marca indeleble en la literatura contemporánea. Así, desentrañamos los secretos detrás de "Éxtasis", la última obra maestra de Wolff que se trata de un capítulo final que promete cautivar a los lectores y consolidar aún más el legado de esta autora excepcional.

Pregunta: ¿Cómo surgió la idea para la serie Crave y qué te inspiró a crear esa historia de vampiros y criaturas sobrenaturales?

Respuesta: En realidad, surgió porque mi editora en EE. UU. estuvo trabajando en la idea de un universo conformado por seres sobrenaturales y un día decidió retomar las historias de vampiros. Se puso en contacto conmigo y me dijo: 'Tracy, ¿te interesaría escribir una historia de vampiros?' Y yo respondí: '¡Por supuesto que sí! Me encantan las historias de vampiros; las leo desde hace años'. Estaba muy entusiasmada, así que preparé cinco ideas. De esas cinco, mi favorita era precisamente la del universo Crave. Entonces, justo en una noche en la que estaba escribiendo otro libro, empecé a escuchar que un personaje ya me estaba hablando un poco en la cabeza. Pensé que era extraño porque este personaje no pertenecía al libro que estaba escribiendo en ese momento. Entonces dije: 'Ah, es Grace'.

El personaje de Grace, como sabes, es el protagonista de la serie, y llegó completamente formado, con ideas y opiniones. Realmente comencé a construir todos los personajes a partir de Grace. Aunque me gustan las historias de vampiros que sugieren que tal vez un vecino que vive al lado pueda ser un vampiro, también me encantaba la idea de un mundo mucho más rico, con una variedad de seres sobrenaturales, porque me parecía igualmente divertida. Y así fue como surgió. Me encantan los dragones, las brujas, las gárgolas, y esta historia me dio la oportunidad de reunir a todos estos personajes.

P: Sí, de hecho, eso te iba a preguntar, ¿por qué gárgolas? Es algo curioso.

R: Bueno, de hecho, al principio no estaba muy segura. A pesar de que el personaje de Grace me llegó totalmente formado, no sabía qué tipo de superpoder iba a tener, ¿verdad? O qué tipo de ser sobrenatural sería. Entonces, a medida que iba escribiendo el libro, seguía conversando con mi editora y le decía: 'Es que no sé realmente qué tipo de ser sobrenatural va a ser Grace'. Y ella me respondía: 'Yo creo que sí lo sabes. Relee lo que has escrito y lo descubrirás'. Así que volví a leerlo y, de hecho, empecé a notar cosas como que se le ponía el estómago muy duro y que experimentaba una sensación de frío al llegar al instituto Katmere.

Fue en ese momento cuando dije: 'Ahí está, es una gárgola'. Mi editora se dio cuenta de algo que yo había escrito pero en lo que no me había percatado. Además, lo divertido de las gárgolas es que no tenemos mucho material disponible. Sabemos, por ejemplo, que los vampiros no pueden exponerse al sol, pero como no hay tanta información sobre las gárgolas, pude dejar volar mi imaginación.

"Escribe desde el corazón y encontrarás un público que conecte con tu historia"

P: ¿Qué repercusión ha tenido en ti esta saga y cómo ha sido la evolución de la escritora del primer libro al de ahora?

R: Yo creo que la excelente acogida que ha tenido la saga es lo que me ha permitido convertirme en la escritora que siempre he llevado dentro de alguna manera. Me explico: durante años, me dediqué a escribir de la manera en que pensé que otros querían que escribiera, siguiendo las expectativas y lo que creía que era ser una buena escritora. Cuando empecé a trabajar con mi editora, ella me dijo: 'Quiero que me cuentes tu historia, no me cuentes lo que crees que yo quiero escuchar; cuéntame cuál es tu historia'. Esto realmente me dio el espacio para descubrirme como escritora, para escribir historias que estuvieran llenas de humor y drama, que también reflejan la persona que soy. Así que creo que es gracias a la serie que soy la escritora que soy hoy en día.

Además de eso, debo decir que tengo los mejores fans del mundo. Por supuesto, cada vez que lo digo, la gente me dice: 'Ah, bueno, claro', pero también debo mencionar que cada vez que tengo una firma de libros, las personas en la librería me dicen: 'Realmente tienes los mejores fans del mundo'. Y es cierto, tengo muchísima suerte. Creo que he trabajado muy duro para construir un universo con personajes con los que los lectores pueden identificarse . Dado que son personajes tan encantadores, creo que también es por eso que tengo esta diversidad de fans, de los cuales me siento totalmente afortunada de tener. En resumen, estoy muy contenta.

P: Hablando de eso, en un contexto donde los lectores buscan personajes diversos y complejos, ¿cómo abordas la representación en la serie, especialmente en "Éxtasis"?

R: Bueno, como habrás visto en la serie, tenemos personajes con distintas trayectorias y pasados, una diversidad de razas y también opciones sexuales. Creo que 'Éxtasis' sigue esta misma línea, al menos eso es lo que espero, porque es lo que he tratado de lograr. Me encanta escribir libros que reflejen el mundo en que vivimos , y sé que puede sonar un poco cliché, pero es realmente así. Firmemente creo que todos nos merecemos ser vistos.

No hay nada que me haga más feliz que cuando los lectores se acercan y me dicen: 'Leyendo tus libros, por primera vez me he sentido entendido o visto, me he podido identificar con algún personaje'. Esto me llena de alegría. También quiero recordarte que fui profesora durante mucho tiempo, de instituto, y aún mantengo una buena relación con mis antiguos alumnos. De hecho, seguimos en contacto a través de redes sociales. Aunque ahora tengan unos 30 años, fue precisamente esa experiencia la que me llevó a la clara conclusión de que todos merecemos tener un lugar donde nos sintamos seguros. Espero que mis libros proporcionen a mis lectores ese lugar.

"Cuando ubicas estos temas sociales en un universo distinto, no parecen tan polarizantes ni resultan tan hirientes"

P: O sea que de alguna manera sí que abordas cuestiones sociales o políticas actuales, ¿no?

R: Sí, por supuesto.

P: ¿Y de qué manera influye lo que ocurre actualmente en los libros? ¿Hasta qué punto metemos lo que ocurre en el mundo, todo el panorama actual?

R: Mira, uno de mis aspectos favoritos al escribir libros fantásticos está relacionado con la capacidad de abordar temas de actualidad de una manera única. Cuando ubicas estos temas en un mundo nuevo o un universo distinto, no parecen tan polarizantes ni resultan tan hirientes, ¿verdad? Esto te brinda una gran libertad creativa. En respuesta breve a tu pregunta: sí, abordo muchos temas de actualidad. Si piensas, especialmente en la primera mitad de la serie, en los primeros tres libros, por ejemplo, el segundo libro lo escribí durante la pandemia. ¿Recuerdas la historia de Grace con Hudson atrapado en su cabeza? Creo que refleja bastante bien el momento de confinamiento y las emociones que experimentábamos en ese entonces. Además, la primera mitad, especialmente el cuarto libro con Kurt, lo escribí durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un período muy convulso. Incluí esas sensaciones y sentimientos de alguna manera en ese libro.

Todos los escritores, al final, incluimos temas de actualidad en nuestras historias porque la literatura es un documento vivo. Existe en el momento en que se crea, pero también esperamos que tenga relevancia para el futuro. La finalidad de la literatura es que los lectores capten el mensaje que queremos transmitir y lo relacionen con su tiempo actual. Esto es fundamental para mí. Uno de los aspectos más hermosos de ser escritora es la oportunidad de imaginar y concebir el mundo en el que nos gustaría vivir. Si observas el final de 'Éxtasis', sin entrar en spoilers, verás cómo se logra un final feliz y cómo encajamos todos los elementos políticos. Ahí encuentras la esencia maravillosa de escribir: concebir el mundo en el que deseamos vivir o esperamos vivir algún día.

P: ¿Consideras que las mujeres que aparecen en la saga representan un ideal ahora mismo para las chicas jóvenes?

R: Sí, creo que uno de los objetivos que tenía al escribir esta serie era explorar las diversas formas que puede tomar la fuerza femenina. A menudo se nos dice que hay una única manera de ser fuertes como mujeres, pero en realidad eso no es cierto. Hay distintas maneras de expresar la fortaleza femenina. Te doy ejemplos a través de los personajes, ¿vale? Por ejemplo, Grace tiene la fortaleza de levantarse una y otra vez. Aunque se enfrenta a tropiezos y dificultades, no se rinde; vuelve a levantarse. Puede quejarse en el proceso, pero persiste. Luego está Macy, que encuentra fortaleza a través de los cuidados y el cariño que recibe de los demás, así como de su positivismo en momentos clave. Y luego está Eden, más como la ejecutora, la que toma acción. Todas estas son formas distintas de ejercer la fuerza femenina.

"Las mujeres y niñas somos maravillosas y poderosas, y no hay una única manera de poseer esa fortaleza"

Creo firmemente que las mujeres y las niñas son maravillosas y poderosas. La cuestión es que no hay una única manera de poseer esa fortaleza, y la clave está en encontrar una forma auténtica que se alinee con nuestra personalidad. Eso es lo que he intentado lograr en este universo. Otro aspecto que he querido abordar con todos los personajes es que la bondad y la compasión deben primar siempre. Para mí, estas son dos características importantes. Es difícil cometer errores si aplicamos la bondad y la compasión. Creo que la forma correcta de hacer las cosas es siempre tratar a los demás de la manera más amable, bondadosa y justa posible.

P: ¿Consideras que esto se está logrando ahora mismo en la gente, en tus lectores también independiente de la lectura? Que se esté logrando en el sentido de que cada uno esté aportando realmente lo mejor de sí mismo...

R: Bueno, yo escribo literatura para jóvenes, y en ese sentido, para mí, la Generación Z es magnífica y maravillosa. Creo que son una fuerza para el bien y estoy segura de que van a lograr resultados estupendos así que sí que lo creo.

P: Hemos hablado de todas las historias de vampiros. ¿Qué crees que distingue a la serie Crave de otras historias de vampiros y romance paranormal?

R: Bueno, creo que para empezar, hay historias maravillosas sobre seres sobrenaturales, y la verdad es que me encantaría tener el tiempo suficiente para leerlas todas, ya que hay muchas novelas magníficas. En cuanto a lo que diferencia a la serie "Crave" de las demás, creo que, en primer lugar, está el sentido del humor. Creo que el mundo sería un lugar mucho mejor si no nos tomáramos todo demasiado en serio. Aunque hay asuntos muy serios en el mundo, los personajes de la serie, como Grace, Jackson, etcétera, son personajes serios con propósitos serios. Sin embargo, creo que es importante permitirnos no tomarnos todo tan en serio. Eso es crucial.

Otra cosa que quizás también diferencia a la serie, o al menos eso espero, es el énfasis constante en la bondad. Es decir, el mensaje de que cada uno de nosotros puede ser el cambio que queremos ver en el mundo. No necesitamos realizar grandes cambios; incluso una pequeña acción puede tener enormes ramificaciones. Lo esencial aquí y el mensaje que intento transmitir en la serie es que deberíamos buscar vivir la mejor vida posible para nosotros mismos y para aquellos que nos rodean, sin dañar a nadie.

"Debemos tener claro el mensaje: cada uno de nosotros podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo"

P: ¿Qué consejos le darías a los escritores aspirantes que quieren crear también su propia serie de libros o sumergirse en el género del romance paranormal?

R: Creo que hay diversas formas de abordar este mundo de la literatura sobre seres sobrenaturales, pero lo que siempre trato de transmitir a mis lectores o a aquellos que aspiran a escribir es que escriban la historia que desean contar, no la historia que creen que va a vender. Estoy convencida de que si se escribe una historia que está verdaderamente conectada con cómo nos sentimos, que proviene del corazón, siempre encontraremos un público que se conecte con la historia.

Otra cosa que suelo expresar es que la carrera del escritor es una maratón, no una carrera corta ni una carrera de velocidad; es una carrera de resistencia. A menudo, cuando la gente comienza a escribir, desea que todo suceda de inmediato. Pueden vender su primer libro y creer que todo empezará a desarrollarse rápidamente, pero no es así. La carrera del escritor tiene sus altibajos, y está bien porque la vida también tiene altibajos. Sin embargo, creo que si logramos escribir la historia que realmente queremos contar y que se conecta con nuestra esencia, las cosas saldrán bien.

P: Me encanta la visión tan optimista que tienes.

R: Yo creo que el mundo necesita optimismo. No hay mucho de eso. Si lo sueñas, entonces lo puedes convertir en realidad.

P: ¿Hay alguna frase que tengas que te haya influido para escribir?

Sí, es una cita de Hemingway -coge el móvil-, quiero encontrarla para decírtela letra por letra. Y es una cosa curiosa, porque no sería la persona que yo suelo citar, pero la tengo en mi despacho. “The World breaks everyone. But afterwards somewhere strong in the broken places”. “Entonces el mundo nos rompe a todos. Pero luego nos sentimos fuertes en aquellos lugares donde nos ha roto”. Lo que pretendo hacer un poco con Grace también. Tú ves que es un personaje que está roto en muchos sitios, pero trato justamente de que encuentre la fortaleza a partir de esos golpes que le da la vida.

R: Una frase preciosa, sobre todo para nosotras.

Eso es exactamente.