Muere un figurante de 78 años al caerse por unas escaleras durante el rodaje de una película en Cantabria

Un hombre de 78 años perdió la vida tras sufrir un accidente mientras participaba como figurante en una producción cinematográfica. El incidente se produjo en las instalaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, en Cantabria, concretamente en una zona del complejo que aún no ha sido rehabilitada y que servía de escenario para el rodaje.

La víctima, identificada como Enrique G., era arquitecto de profesión y había acudido al set para desempeñar su papel como extra en la película. Según fuentes de la producción, el hombre acababa de completar la prueba de maquillaje y vestuario cuando sufrió una caída en un tramo de escaleras. El golpe le provocó heridas graves que obligaron a trasladarlo en primeramente al hospital de Torrelavega y, posteriormente, al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde finalmente no pudo superar la gravedad de las lesiones.

Las circunstancias del accidente no han podido esclarecerse por completo. Algunos de los presentes señalaron que podría tratarse de un traspié, mientras que otros apuntan a la posibilidad de que el figurante hubiera sufrido un episodio médico súbito que le hizo perder el equilibrio. Desde la empresa responsable de la contratación de figurantes, defendieron que el lugar cumplía con las medidas de seguridad pertinentes, contando con iluminación adecuada, señalización visible, pasamanos y dimensiones reglamentarias en el tramo de escaleras donde se produjo la caída.

La película en cuestión, titulada La bola negra, constituye el nuevo proyecto de Los Javis, dúo de directores ampliamente reconocidos por títulos como La Mesías o Paquita Salas. La grabación se llevaba a cabo en distintas zonas de la Universidad Pontificia de Comillas, incluidas áreas en proceso de rehabilitación.

Finalmente, Enrique G. falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, pese a la intervención de los equipos médicos. La noticia ha causado una profunda conmoción entre los profesionales del rodaje y el equipo técnico, que han trasladado públicamente sus condolencias a la familia del figurante. Desde la productora lamentaron lo sucedido y subrayaron que el hombre aún no había llegado a grabar ninguna escena cuando ocurrió el accidente. Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles investigaciones oficiales para esclarecer las causas del siniestro.