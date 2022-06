Universal adquiere el catálogo completo de Frank Zappa, su imagen y su nombre

Universal Music ha adquirido el catálogo completo de obras de Frank Zappa, incluyendo sus extensas grabaciones, su catálogo editorial de canciones, su archivo cinematográfico y el contenido completo de “The Vault”, el almacén casi mítico que alberga el trabajo de toda la vida del músico. El contenido abarca la prolífica carrera de cuatro décadas del legendario artista, virtuoso guitarrista y destacado activista. Tanto control consigue Universal de su obra que ha adquirido incluso el nombre y la imagen de Frank Zappa, algo que más que seguramente, habría irritado al genial músico e iconoclasta activista por la libertad de expresión.

Zappa publicó unos 79 discos de estudio, y una veintena de recopilatorios cargados de material inédito. Entre ellos, “Watermelon In Easter Hay”, “Cosmik Debris”, “Peaches En Regalia”, “Uncle Remus”, “Joe’s Garage” con mensajes subversivos y humorísticos de todos los colores. También polémicos y a veces de tan crípticos, incomprensibles. A pesar de que nunca fue un artista para todos los públicos, en los últimos tiempos se ha beneficiado de un flujo constante de lanzamientos de archivos, reediciones en vinilo de sus álbumes clásicos e iniciativas de “streaming” para aprovechar el aura incomparable del músico. Zappa y su música han experimentado una nueva popularidad difícil de imaginar casi dos décadas después de su muerte.

En 2012, Zappa Records y el Zappa Trust -dirigido por su viuda, Gail Zappa- pusieron por primera vez a disposición de los usuarios el catálogo completo de Zappa en formato digital a través de una asociación con Universal, con la mitad de los álbumes remasterizados a partir de las fuentes analógicas originales y el resto de los álbumes retransferidos y preparados a partir de las cintas digitales originales para su reproducción en CD y su descarga. Muchos álbumes también fueron remasterizados para su reedición en vinilo.

Poco después, otro acuerdo acordaba la distribución global de 60 grabaciones. En 2015, se asociaron en un acuerdo de licencia global a largo plazo para todo el catálogo. Hasta la fecha, se han publicado 122 ediciones oficiales de Zappa, pero, según Universal, eso “representa una pequeña fracción de las grabaciones del extenso y exhaustivo archivo de Zappa que se han puesto a disposición del público”. “Documentador obsesivo, Zappa grabó casi todas las sesiones, ensayos, actuaciones en directo e incluso improvisaciones casuales en una variedad de formatos de audio y vídeo a lo largo de casi toda su vida. Universal planea bucear en The Vault para nuevos proyectos de archivo en las próximas décadas. Además, bajo el nombre y la imagen de Zappa, lanzará productos de merchandising, películas, fichas no fungibles (NFT) y otros proyectos de nueva generación.

Un artista incomparable

Desde sus inicios en el rock psicodélico, pasando por su experimentación vanguardista, sus exploraciones de jazz-rock, sus suites sinfónicas y sus sátiras, hasta sus innovaciones conceptuales, compositivas y tecnológicas, Zappa, que fue nombrado “embajador especial de Checoslovaquia en Occidente para el comercio, la cultura y el turismo” en 1990 por Vaclav Havel, rompió las normas a cada paso, y su influencia y su espíritu siguen resonando con tanta fuerza como siempre.

En su carrera, increíblemente prolífica y sin precedentes, Zappa publicó más de 60 álbumes a lo largo de su vida, como artista en solitario y con sus bandas, The Mothers of Invention y The Mothers. Desde el primitivo rock psicodélico del álbum debut de The Mothers Of Invention en 1966, “Freak Out!” uno de los primeros álbumes dobles del rock, a la fusión de jazz y rock de Hot Rats de 1969, a la experimentación y el empuje de “Uncle Meat” de 1969 y la película surrealista y la banda sonora de” 200 Motels” de 1971, a las composiciones orquestales de sus últimos años, el implacable impulso artístico de Zappa le empujó a una vertiginosa variedad de mundos musicales, sin contentarse nunca con permanecer en un solo carril durante mucho tiempo.

Además de esos otros álbumes destacados son: “We’re Only in it for the Mone”y (1968), “Burnt Weeny Sandwich” (1970), “Chunga’s Revenge” (1970), “Apostrophe(’)” (1974), “Zoot Allures” (1976), “Zappa In New York” (1978), “Joe’s Garage” (1979), “Sheik Yerbouti” (1979),” Ship Arriving Too Late To Save A Drowning Witch2 (1982), “Jazz From Hell” (1986) y el último álbum publicado en su vida, “The Yellow Shark” (1993).

Tras el fallecimiento de Zappa en 1993, ha habido más de 60 lanzamientos póstumos, comenzando con “Civilization Phaze III”, de 1994, y abarcando desde el último álbum de Zappa completado antes de su muerte, “Dance Me This”, publicado en 2015 como su álbum número 100, hasta elaboradas y ampliadas cajas multidisco de álbumes como “200 Motels”, “Hot Rats”, “Orchestral Favorites”, “Zappa In New York”, así como ediciones de súper lujo de sus legendarios conciertos de Halloween, completos con disfraces, y otros favoritos en vivo como “The Roxy Performances”. Entre los lanzamientos recientes se encuentran “Zappa ‘88: The Last U.S. Show”, una caja titulada “The Mothers 1971″, que celebra las formaciones de Zappa de 1971, y Zappa/Erie, una colección de seis discos que reúne un emocionante trío de conciertos inéditos que el Maestro ofreció en Erie, Pa. y sus alrededores entre 1974 y 1976.