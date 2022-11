No hay edad en los Grammy: Ángela Álvarez triunfa como artista revelación ¡con 95 años!

La escena hispana demostró que cada vez es más difícil, y tiene menos sentido para los expertos, categorizar las producciones musicales de una región tan rica en su variedad como en oportunidades. Y es que la artista cubana Ángela Álvarez, de 95 años, se proclamó ganadora en la cuarta categoría de mayor peso en los Latin Grammy, la de mejor nuevo artista. Casi ocho décadas le separaban de sus rivales.

Compartió galardón con la joven cantautora mexicana Silvana Estrada FOTO: CAROLINE BREHMAN EFE

“Yo creo que sí me voy a llevar el galardón”, reconocía a El Mundo en una entrevista: “Los chicos que están nominados conmigo son jóvenes, pueden seguir luchando. Si pierden ahora, pueden volver a probar porque aun les queda mucho. Pero yo ya no puedo volver a probar otra vez... ¡Si me faltan cinco años para cumplir los 100! Y pienso que esta es una de las cosas más lindas que me han pasado en todos estos años. Me siento muy orgullosa y contenta.... Y aun no me lo creo. A ratos, me miro en el espejo y me digo a mí misma ‘¿será verdad lo que me está pasando?’”.

La cantante nonagenaria compartió galardón con la joven cantautora mexicana Silvana Estrada en un atractivo contraste generacional en el que ambas compartieron que “ahí está la belleza de la música”. “¿Qué es la nueva música? ¿Qué importa la edad? Lo que prevalece es la honestidad y hacer sentir gracias a otro gracias a ella”, coincidieron Álvarez y Estrada en otro de los momentos más destacados de una gala que quedará marcada por sus constantes sorpresas.