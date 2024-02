Beyoncé anuncia un nuevo álbum durante el Super Bowl

Pocos escenarios hay mejores que una Super Bowl. Ningún espacio publicitario está más cotizado. Está caro el kilo de anuncio. Solo apto para bolsillos potentes, como el de Beyoncé: la cantante estadounidense reveló este domingo que lanzará un nuevo álbum en marzo durante la Super Bowl, provocando una avalancha de reacciones de sus fanáticos en redes sociales.

En un comercial de la empresa de telecomunicaciones Verizon, Beyoncé dirigió a su seguidores a buscar un anuncio oficial en redes sociales, señalando que iba a "romper el internet"... Y, en parte, lo hizo.

En su cuenta de Instagram, la cantante de "Crazy in Love", publicó dos fotos vestida con un sombrero vaquero, anunciando dos nuevas canciones que formarán parte del álbum titulado "act ii" y que saldrá el 29 de marzo. Un álbum que desprende aroma a country y será la segunda parte de una trilogía de discos que la cantante anunció con el álbum "Renaissance", publicado en 2022.

En el anuncio de Verizon, Beyoncé apareció a los mandos de un coche con matrícula de Texas, su estado natal, junto al actor de la serie "Veep" Tony Hale. La cantante estadounidense nació y creció en Houston, una de las ciudades más importantes del estado sureño, donde el género country tiene sus raíces.

Fue la artista uno de los rostros bonitos que se dejaron ver por los anuncios de la Super Bowl, donde los Kansas City Chiefs se terminaron llevando el trofeo por 25-22 ante los San Francisco 49ers. El segundo título seguido para los de Patrick Mahomes y su tercer anillo en los últimos cinco años.

Siete millones de dólares por un comercial de solo 30 segundos era la exclusiva tarifa para aparecer en el escaparate televisivo más visto del mundo. Con semejante desembolso, conviene que las marcas apuesten por estrellas para rentabilizar al máximo su inversión y hay pocas más conocidas en todo el mundo que Messi, que protagonizó un anuncio de la cerveza Michelob Ultra en el que jugaba al fútbol en la playa con cameo incluido de Jason Sudeikis y su entrañable "Ted Lasso".

El Super Bowl es asimismo un día marcado en la agenda de los estudios de Hollywood, que aprovechan para lanzar algunos de sus tráilers más esperados. En esta ocasión se vieron adelantos de películas como "Wicked", "Deadpool & Wolverine", "Twisters" o "Kingdom of the Planet of the Apes".

También es un momento propicio para ver a estrellas del mundo del espectáculo prestándose a anuncios de tono cómico o directamente autoparódico. Ahí aparecieron, por ejemplo, Ben Affleck y Jennifer López (con aparición estelar de Matt Damon y Tom Brady) en un divertido spot de Dunkin' Donuts, Jennifer Aniston David Schwimmer recordando sus tiempos en "Friends" en un anuncio de Uber Eats en el que también salieron David y Victoria Beckham, o Arnold Schwarzenegger riéndose de su acento al hablar inglés en un comercial de la aseguradora State Farm.