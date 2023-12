El artista Hajime Sorayama acusa a Beyoncé de copiar su trabajo para "Renaissance Tour"

Hajime Sorayama es un artista japonés reconocido por realizar principalmente ilustraciones de cuerpos femeninos sensuales y con apariencia de robots. Son figuras plateadas, futuristas, que brillan a la vez que sus sombras delinean las partes más eróticas de una mujer. Desde 1978, el ilustrador se ha inspirado en la ciencia ficción, fusionando futurismo, "cyberpunk" y sexo, desafiando a los límites que separan humanidad y tecnología. El suyo es un estilo característico, identificable, y por ello ha decidido hacer pública una opinión que no ha pasado desapercibida. Sorayama ha realizado una publicación en su cuenta de Instagram en la que acusa nada menos que a Beyoncé de copiar su obra de arte, y que no le ha pedido permiso antes de, supuestamente, utilizar sus bocetos y sus estilos futuristas como parte de la imagen de la gira "Renaissance".

Junto a una imagen de la artista proyectada en un escenario y con apariencia robótica, así como de otra fotografía donde aparece una de sus creaciones -con gran similitud respecto a la de Beyoncé-, el ilustrador le decía a Beyoncé en sus redes sociales que "deberías haberme preguntado 'oficialmente' para que pudiera hacer mucho mejor trabajo para ti, como con mi hombre The Weekend". Al parecer, Sorayama ya ha trabajado anteriormente con otros músicos, como fue el caso del canadiense The Weeknd, quien encargó al japonés una escultura gigante para promocionar sus últimos discos de estudio, "After hours" y "Dawn FM". De una enorme luna a una gigante figura robótica, estos elementos caracterizaron el tour del artista, y fueron realizados de la mano de Sorayama. Asimismo, ha sido el encargado de diseñar la portada de uno de los álbumes de Aerosmith, "Just push play", trabajo gracias al cual ganó bastante reconocimiento.

Desde que Beyoncé anunciase su nuevo disco, "Renaissance", el imaginario visual que le ha rodeado ha apelado bastante al sentido futurista. Y no podía ser menos en la gira, que ha sido un rotundo éxito a nivel mundial. De hecho, una película que se estrenó en cines sobre este tour llegó a recaudar 21 millones de dólares tan solo en la taquilla estadounidense y en los primeros días de su estreno. Ahora, parece que se topa con el primer obstáculo, aunque hasta ahora no está claro si Sorayama tiene la intención de emprender acciones legales contra la artista.