El cantante Elton John hospitalizado tras sufrir una caída en su residencia de Niza

El icónico cantante y músico británico Elton John, célebre por éxitos inolvidables como "Tiny Dancer" y "I'm Still Standing", vivió un momento de preocupación para sus seguidores después de sufrir una caída en su lujosa residencia en Niza, Francia. A sus 76 años y tras una carrera musical de más de cinco décadas, Elton John fue trasladado al Hospital Princess Grace en Mónaco el pasado domingo, donde recibió cuidados preventivos debido al incidente.

Según fuentes cercanas al artista, el resbalón ocurrió en su hogar en el pintoresco sur de Francia. Ante esta situación, su representante comunicó a través del medio británico Daily Mail: "Podemos confirmar que tras un resbalón ayer en su casa en el sur de Francia, Elton visitó el hospital local como medida de precaución". Esta declaración tranquilizó a los fans, quienes expresaron su alivio por la rápida respuesta médica.

Las noticias sobre la hospitalización de Elton John generaron inquietud entre sus seguidores, sin embargo, el representante del artista también comunicó que después de los exámenes médicos necesarios, el músico fue dado de alta temprano en la mañana del siguiente día y regresó a su hogar en buen estado de salud. Esta noticia disipó cualquier preocupación sobre su bienestar.

La reciente caída de Elton John tuvo lugar poco después de que concluyera su emotiva gira de despedida, Yellow Brick Road, en los primeros días de julio. Tras esta serie de conciertos que marcó el final de una era en su carrera musical, el cantante decidió aprovechar el verano en la hermosa Riviera francesa junto a su esposo, David Furnish, y sus dos hijos.

Durante los meses de su gira de despedida, Elton John no dejó de expresar su gratitud a sus leales seguidores por el apoyo constante a lo largo de su extensa carrera. "No puedo decirles cuánto voy a extrañar a los fanáticos y cuánto he agradecido su apoyo; permanecerá conmigo para siempre", compartió emocionado. Además, el legendario músico remarcó el privilegio que representó su carrera de más de 52 años, donde la música en vivo fue una fuente constante de alegría y conexión con su público.

La inolvidable despedida de Elton John culminó con un impactante concierto en el famoso festival de música Glastonbury, marcando su adiós a los escenarios británicos. A pesar del incidente de la caída en su hogar, la comunidad de fans puede respirar aliviada al saber que el ícono musical se encuentra de regreso en su residencia y goza de buena salud, continuando a disfrutar de su merecido retiro después de décadas de entregarse a la música y deleitar a audiencias de todo el mundo.