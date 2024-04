Cher y Ozzy Osbourne, entre los 16 nuevos nombres del Salón de la Fama del Rock & Roll

Aretha Franklin, Bessie Smith, Bee Gees, Elvis Presley, Eric Clapton, Janis Joplin, Little Richard, Michael Jackson, Ma Rainey, Patti Smith, The Beatles, The Cure... Todos tienen algo en común más allá de haber hecho historia en la música, y es que pertenecen a la prestigiosa lista del Salón de la Fama del Rock & Roll (Rock & Roll Hall of Fame). La propia institución, que se encarga de aglutinar la obra y memoria de los artistas más influyentes de la industria musical, se define como el mayor honor que puede recibir un profesional. Desde su fundación en 1983, no se han dejado de incluir nuevos miembros, siendo los primeros Ray Charles, The Everly Brothers, Jerry Lee Lewis o Buddy Holly. Ahora, se acaban de anunciar las incorporaciones de 2024, añadiéndose a la prestigiosa lista 16 nuevos nombres.

Ozzy Osbourne larazon

La lista es diversa, pues desde el Salón de la Fama describen que el rock & roll nació "de la colisión del rythm & blues, el country y el gospel. Es un espíritu inclusivo y en continuo cambio". De esta manera, se han incluido este año nombres como la majestuosa y prodigiosa Big Mama Thornton, icono del R&B, así como Cher, Dionne Warwick, Ozzy Osbourne, Peter Frampton o Foreigner. La lista la completan Mary J. Blige, Dave Matthews Band, Kool & The Gang, A Tribe Called Quest, Jimmy Buffett, MC5, Norman Whitfield, Alexis Korner, Suzanne de Passe y John Mayall.

Esta selección no es casual, sino que es resultado de un proceso con previas nominaciones, y que finalmente se materializa en esta reducida lista según la votación de una serie de expertos. Para esta tanda, por tanto, han quedado fuera nombres como el de Mariah Carey, Oasis, Sinéad O'Connor, Lenny Kravitz y Sade.