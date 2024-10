Cómo y dónde comprar las entradas del concierto de Bruce Springsteen de San Sebastián

La banda The E Street Band, liderada por Bruce Springsteen, recibirá a sus fans en un concierto que se celebrará el próximo 21 de junio de 2025 en el Estadio Reale Arena (Anoeta) de San Sebastián. España solo podrá disfrutar del talento de este grupo estadounidense de rock ese día, dado que la gira se realizará por diferentes ciudades de todo el continente europeo.

La comunicación del evento se llevó a cabo el pasado 1 de octubre durante una rueda de prensa en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, donde asistieron autoridades locales y varios representantes de la propia agencia promotora, Get in.

El tour rockero dará comienzo el 17 de mayo en Manchester (Reino Unido) y terminará el 3 de julio en Milán (Italia). Además, por el camino se recorrerán otras ciudades a las que no acudieron en 2023-2024. A parte de San Sebastián, se celebrarán conciertos en ciudades alemanas (Berlín, Frankfurt y Gelsenkirchen), ciudades francesas (Lille y Marsella) e incluso la propia Praga.

Springsteen y su grupo retomarán sus conciertos el próximo 31 de octubre en la gira canadiense, donde se incluyen otros ocho recitales y que empezará en Montreal para su posterior finalización en Vancouver el 22 de noviembre.

¿Dónde y cómo comprar las entradas? Estos son los precios

Oficialmente, las entradas llevan a la venta desde hoy a las 10:00 de forma exclusiva en doctormusic.com y entradas.com. Los precios son muy variados y oscilan entre los 70 y 140 euros si son asientos reservados en la grada. Las entradas en pista están valoradas en 88 euros, si son en pista trasera, y 140 euros, si son en pista delantera. Por consiguiente, solo se permitirá la adquisición de hasta seis entradas por todo aquel usuario que haga una compra en la web.

Hay mucha expectativas puestas en el concierto y se espera un alto nivel de demanda por parte del público. Partiendo de un total de 38.000 entradas disponibles, los seguidores que quieran vibrar con la música de Springsteen deben de estar al tanto para no perderse una ocasión excepcional. Se prevé que el reencuentro del cantante estadounidense con el público español será prometedor-

Además, todo aquel fanático de "The Boss" y su música podrá disfrutar de "Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band", un documental musical que explica cómo fueron los meses de preparación para la gira 2023-2024 de la banda. En él, se mezclan momentos desde sus inicios en el estudio hasta icónicos conciertos en todos los continentes. "Road Diary", que ha sido dirigida por Thom Zimmy, llegará a las pantallas el próximo 25 de octubre de la mano de Disney+ y Hulu.

Oficial. Bruce Springsteen concederá un segundo concierto también en San Sebastián

Tras el notable éxito de la venta de entradas para el concierto del 21 de junio, los instrumentos de The Street E Band y el micrófono de Bruce Springsteen concederán una segunda oportunidad al público español de poder acudir a un segundo concierto que se celebrará tres días después (24/06/25) en la misma localización, en el Estadio de La Real Sociedad. Según ha informado la agencia Get in, ha quedado "totalmente descartada la posibilidad de añadir más conciertos en España".

Las entradas se encuentran ya a la venta en las webs doctormusic.com y entradas.com y cuentan con los siguientes precios similares a los del primer concierto de San Sebastián. 70, 84, 94, 108 y 140 euros para asientos reservados en grada, 88 euros para pista trasera y 140 euros para pista delantera. A su vez, también se podrán adquirir hasta seis entradas por cada compra.