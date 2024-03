Dua Lipa ya pone fecha a su nuevo disco, "Radical Optimism"

La estrella británica del pop Dua Lipa, uno de los grandes reclamos de los festivales de este verano en todo el mundo, lanzará su nuevo disco "Radical Optimism" el próximo 3 de mayo. "Hace un par de años, un amigo me presentó el término optimismo radical. Es un concepto que resonó en mí y sentí más curiosidad cuando comencé a jugar con él y a integrarlo en mi vida. Me llamó la atención la idea de atravesar el caos con gracia y sentir que puedes capear cualquier tormenta", ha anunciado la artista en sus redes.

"No puedo esperar a que esto sea vuestro", con estas palabras la modelo y cantante Dua Lipa anunciaba su nuevo álbum de estudio que contará con once temas, entre ellos "End of an era", "Ilusión", "Falling for love", "Anything for love" y "Happy for you". En un comunicado, la artista adelanta el concepto de su sonido. "Al mismo tiempo, me encontré recorriendo la historia de la música de la psicodelia, el trip hop y el britpop. Siempre me ha parecido muy optimista y esa honestidad y actitud es un sentimiento que llevé a mis sesiones de grabación", detalla.

La solista ha mostrado en el vídeo que acompaña al anuncio a buena parte de su equipo y sus colaboradores para este trabajo en el que participan Kevin Parker, Danny L Harle o Caroline Ailin, entre otros. En este video de presentación, además se ve a Dua Lipa bañándose en la piscina y en el mar mientras se escucha de fondo una base electrónica.