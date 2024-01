"Egot": ¿qué tienen en común Elton John, Audrey Hepburn y Viola Davis?

Elton John es un artista indiscutible. Con 32 álbumes de estudio a sus espaldas y una larga lista de icónicos éxitos, el mundo de la música tiene bastante que agradecerle. Siempre resultará insuficiente la recompensa a un creador fundamental en la cultura del último siglo. Aunque no sobran los reconocimientos. El antante británico acaba de recibir otro galardón, que le ha llevado a entrar en una lista exclusiva, a la que, con él, tan solo pertenecen 20 personas. Se trata de los "Egot", club que comparte con Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg, Mel Brooks o Viola Davis. Pero, ¿qué significa y por qué son tan pocos y seleccionados? "Egot" corresponde a las siglas de Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Es decir, todos aquellos que han recibido los cuatro premios pertenecen a esta categoría, que les realza con gran relevancia en las artes audiovisuales occidentales. En el caso de Elton John, acaba de entrar en el club al haber ganado recientemente un Emmy por un especial de uno de sus conciertos retransmitido en Disney+, y que tuvo más audiencia que el descanso de la SuperBowl que protagonizó Rihanna.

Este galardón se une a un palmarés especial: el cantante de "Rocket man" cuenta con dos premios Oscar, ambos de Mejor canción original por "Can you feel the love tonight" (1995) y por "I'm gonna love me again" (2020). Ganó, además, dos premios Tony a Mejor banda sonora original, en 1998 por su trabajo en "El rey león" y en 2000 por "Aida". En cuanto a los Grammy, el palmarés es más largo: ha sido nominado en infinidad de ocasiones, y se ha llevado la estatuilla en 5 de ellas. En 1986 ganó el Grammy a Mejor interpretación vocal de pop por "That's what friends are for", en 1991 a Mejor composición instrumental por "Basque", en 1994 a Mejor interpretación vocal masculina de pop por "Can you feel the love tonight", en 1997 a Mejor interpretación vocal masculina de pop por "Candle in the wind 1997", y en 2000 se alzó con el Grammy Legend Award.

El de "Your song" se convierte, por tanto, en un "Egot", reconocimiento que comparte con figuras tan dispares como las anteriormente mencionadas, así como Rita Moreno, John Gielgud, Helen Hayes, Jennifer Hudson, Marvin Hamlisch, Richard Rodgers, Jonathan Tunick, Robert López, John Legend, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, Alan Menken, Mike Nichols y Scott Rudin. Asimismo, cabe destacar que hay otros artistas, como Barbra Streisand, Liza Minnelli y James Earl Jones, que pertenecen a esta lista, pero de otra manera, pues han recibido alguno de los premios en condiciones distintas, sea fuera de competición o de forma honorífica.