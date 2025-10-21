Los fans de Taylor Swift toman un museo alemán para admirar la pintura que inspiró a la cantante

El Hessische Landesmuseum de Wiesbaden, Hesse, ha notado estos días una afluencia inusual. Un incremento que tiene un grupo muy determinado de visitantes: los "swifties", los seguidores de la cantante estadounidense Taylor Swift. Y es que muchos de ellos acudieron para ver una pintura expuesta que inspiró una escena del videoclip 'El destino de Ofelia', que ha sido visto más de 73,6 millones de veces en YouTube.

En este vídeo, la artista aparece con un vestido blanco, encarnando al personaje de Ofelia, en una puesta en abismo que evoca un cuadro viviente. El parecido es sorprendente con Ofelia (alrededor de 1900), un óleo sobre lienzo del pintor alemán Friedrich Heyser, que representa a la heroína de 'Hamlet' ahogada en un río.

La portavoz del museo, Susanne Hirschmann, afirmó, como recoge 'Le figaro', que el personal del museo notó la coincidencia y decidió organizar una visita especial para los "swifites". La noticia se difundió rápidamente en línea y las reservas se completaron enseguida.

Reescribir a Shakespeare

Según Associated Press, varias familias estadounidenses viajaron especialmente a Wiesbaden, donde también hay una base militar estadounidense. "Otra familia vino especialmente para la ocasión desde Hamburgo ", declaró la portavoz del museo, Susanne Hirschmann. " Agradecemos mucho esta atención; es muy divertida ", declaró a AP.

El destino de Ofelia presenta a la amada de Hamlet y hace referencia directa a su trágico destino en la obra de William Shakespeare. Hamlet mata accidentalmente al padre de su prometida, lo que la lleva a la locura antes de ahogarse.