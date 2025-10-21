¿Qué se sabe de la aparición de Rosalía en Madrid?: colaboraciones, fechas, huida y miedos

Rosalía irrumpía ayer en Gran Vía para poner patas arriba el centro de Madrid. El motivo: 'Lux', su nuevo álbum. El uniforme: un vestido blanco que bien pudiera ser el de una monja atrapada en su camisa de fuerza. Las pantallas de Callao deslumbraban y anunciaban la buena nueva. Las gentes de arremolinaban a su alrededor y de pronto, la nada. La artista desaparecía tras una campaña de "marketing" brutal.

Fue el "show" de la artista catalana por las calles de la capital como cebo de lo que está por venir. Hasta ahora, el único trabajo de su carrera en el que no tenía "miedo al fracaso", confesaba la semana pasada.

Rosalía inaugura así una etapa que ha definido como "inmersiva e innovadora" y que trae un álbum de apariencia mística en el que, según ha trascendido, colaborará con Björk, Sean Paul, Estrella Morente, Caroline Polachek, Carminho, Silvia Pérez Cruz y la Escolanía de Montserrat, entre otros.

En riguroso directo

La cantante catalana comenzaba a emitir a las 20:45 horas un vídeo en directo en Tiktok en el que avisaba de que a las 22:00 iba a haber un acto relacionado con el lanzamiento, que ya se puede reservar y saldrá a la venta el 7 de noviembre. El anuncio corrió rápidamente por las redes sociales y la plaza se llenó en cuestión de minutos.

Durante el directo de Tiktok, Rosalía se teñía el pelo con un halo y, acompañada por algunas personas de su equipo, conducía un coche por las calles de Madrid en dirección a Callao, mientras en las pantallas de la plaza se emitía una cuenta atrás.

Sobre las 22:00 se bajaba del vehículo corriendo, seguida por algunos de sus seguidores, y entraba en el hotel Capitol. Minutos después, el contador ha llegado a cero en las pantallas de Callao y se ha proyectado la portada de su nuevo disco.

Atrapada en una camisa

En ella aparece Rosalía vestida de blanco, con una camiseta ajustada que emula una camisa de fuerza y un velo, los labios pintados de dorado, un cielo azul y la palabra 'Lux', el título del álbum, en el centro.

El nombre del disco, la portada y la fecha de publicación, el 7 de noviembre, ya se habían anunciado en la neoyorquina Times Square. "Se suponía que tenía que salir antes en Callao", ha comentado Rosalía al respecto en Tiktok.

No es la primera vez que Rosalía juega al despiste en la promoción de su álbum: los últimos días ya fue dejando pistas sobre su nuevo proyecto, y la semana pasada compartió una partitura bajo el título 'Berghain', el nombre de la discoteca de tecno más mítica de Berlín.

'Lux' será el cuarto disco de estudio de la estrella catalana, tras 'Los ángeles' (2017), 'El mal querer' (2018) y 'Motomami' (2022).