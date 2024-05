James Brown, el cantante que creó el grito de guerra

Sentirse bien, tan bien, como azúcar y especias, es una sensación que le debemos a James Brown. De alguna manera, la comunidad negra algo le agradece. "Say it loud, I'm black & I'm proud" fue una canción que el artista estadounidense lanzó en 1968, en una época en la que en su país la segregación racial estaba a la orden del día. Y en ella abordó el necesario empoderamiento de los negros, proclamando que "estamos cansados de golpearnos la cabeza contra la pared y trabajar para otra persona", entre otras reivindicaciones. Eso sí que fue un grito de guerra, y ya no tanto el arranque de "I got you (I feel good)". Brown fue pionero en esta llamada a la justicia y la igualdad, pues abordó temas similares en otras canciones como "I don't want nobody to give me nothing (Open up the door, I'll get it myself)".

Brown nació un día como hoy de 1933 en Carolina del Sur. Creció en el seno de una familia pobre, lo que le obligó a trabajar desde muy joven. Limpió zapatos, recogió algodón, incluso robó piezas de coches para venderlas. Se ganaba la vida como podía, y eso le llevó a la cárcel, tras ser detenido por ciertos robos. Estuvo una larga temporada en un reformatorio, hasta que la familia del cantante Bobby Byrd le acogió, y ahí comenzaba su camino hacia el estrellato. Comenzó a codearse con la música a través del góspel, ingresando en 1953 en el grupo The Starlighters, y poco a poco sus gustos fueron apuntando hacia el R&B.

Aretha Franklin y otro grande del soul, James Brown, en Detroit, en 1987 larazon

El artista resultó ser brillante en la música, regalando himnos como los mencionados o "The boss", "Get up offa that thing", "Its a man's, man's, man's world" o "I got the feelin'". Hay expertos que se refieren a su figura y su creación artística como el padre de la música funk, incluso del soul, así como un músico crucial en la música del siglo XX. Su estilo inundó el planeta, y su influencia ha llegado a artistas de la talla de Mick Jagger, David Bowie o Prince.

Brown falleció el 25 de diciembre de 2006, a los 73 años. Si bien en su momento se atribuyó su deceso a un colapso coronario tras ingresar por neumonía, tiempo después saltaron las sospechas de que la causa pudo no ser natural. En 2020 se anunciaba que se había abierto una investigación, tras recibir nuevas pruebas sobre que la muerte del cantante pudo ser premeditada. Un supuesto asesinato que hasta ahora tan solo se tiene como una teoría, que salió a la luz en 2017 cuando la CNN repasó en un documental lo que ocurrió en la noche de la muerte del artista.