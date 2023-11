Julio Resende: “Gonçalo M. Tavares es un autor muy especial y diferente”

Hay músicas, como el fado, a las que les sienta bien la mezcla con el jazz y el pianista y compositor portugués Julio Resende, es un pionero y una referencia en esta simbiosis de géneros. El músico presenta en España su nuevo álbum de fado y jazz, “Sons of Revolution”, que ha dedicado a la Revolución de los Claveles del 74 y cuenta con Salvador Sobral como invitado especial. Resende, cada vez más reconocido internacionalmente, recomienda de “Un viaje a la India”, de Gonçalo M. Tavares.

¿Por qué elige este libro?

Tavares es un escritor que me encanta, para mí lo más particular es su inteligencia, su gran estilo, su ironía y su humor. Este libro es la epopeya de un hombre, un Ulises contemporáneo, que huye de Lisboa tras cometer un crimen y piensa en la India como una posibilidad quimérica de encontrar la sabiduría y reconciliarse consigo mismo pero su vida da mucha vueltas hasta llegar allí.

¿Le ha influido de alguna manera en su vida?

Lo descubrí hace unos diez años, y desde entonces me ha hecho muy buena compañía, ha estimulado mi capacidad imaginativa y mi pensamiento, de hecho he compuesto algunas canciones con frases de este libro, me ha hecho reflexionar, pero también me he reído mucho con él.

El músico portugués Julio Resende La Razón

¿Le gusta Tavares como autor?

Sí, he leído casi toda su bibliografía porque todos sus libros son muy especiales y muy diferentes y te pueden marcar personalmente. Creo que, como dijo Saramago, puede ser un próximo premio Nobel de literatura.

¿Qué puede aportar al lector este libro?

Su estilo, su estructura y sus formas van a atrapar inmediatamente la cabeza y el sentimiento del lector, para algunos puede ser un poco difícil de entrada, pero si puede resistir ese inicio y darse un poco de tiempo, poco a poco irá descubriendo todo lo que el libro le ofrece, que es mucho. Es un libro que se puede leer desde la adolescencia hasta los 150 años, pero para mí lo más importante es que puede ser una buena compañía para estimular la fantasía y la inspiración de todos los lectores/as y también una puerta de entrada para el mundo tan especial y personal de Tavares.