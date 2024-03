Así suena "Doctor (Work It Out)": una Miley Cyrus al más puro estilo Tina Turner

Miley Cyrus ha lanzado su canción "Doctor (Work It Out)" junto a su videoclip esta mañana y ya es furor en redes sociales. El nuevo sencillo se trata de una colaboración de la estadounidense con el productor y también cantante Pharrell Williams.

En él podemos ver a Cyrus con un estilo que recuerda a la época del "glam rock" y que ya lució en los premios Grammy de este año. En X (antes llamado Twitter) se hace referencia a que estaría haciendo un homenaje a Tina Turner, debido a que desde su aparición en los premios musicales, su vestimenta, movimientos y peinado recuerdan a la "reina del Rock & Roll" . Además, como ya es costumbre desde el polémico videoclip "Wrecking Ball", la artista muestra sus labios en primer plano y su faceta más empoderada y rebelde.

Miley Cyrus empezó su carrera siendo Hannah Montana en Disney Channel, pero nada más acabar la serie, decidió hacer un cambio radical en su vida y forma de actuar. Después de su faceta como actriz de la cadena infantil, protagonizó polémicas con videoclips como "Wrecking Ball". En este, aparecía lamiendo un martillo y balanceándose en una bola de demolición con un look revelador al que su público no estaba acostumbrado.

Cyrus consiguió deshacerse de esa imagen de "niña buena Disney" de la que se arrepentía hace años, pero que actualmente admite guardar cariño, dice que fue "el cohete que me llevó a la luna y nunca me devolvió al suelo". En el 15 aniversario de Hannah Montana, decidió escribirle una carta al personaje, "Estoy en deuda no sólo contigo, Hannah, sino con todos los que creyeron en mí desde el principio. Todos tenéis mi lealtad y mi más profundo agradecimiento hasta el final. No pasa un día que no olvide de dónde vengo".

Tras actuar como Hannah Montana y hacer varias películas para Disney, Cyrus dejó su faceta como actriz prácticamente de lado para dedicarse por completo a la música, pero recientemente ha salido en series como "Black Mirror".

La cantante ha pasado por diferentes géneros, desde el country en sus inicios hasta el pop/rock que hace actualmente, se trata de una de las artistas más famosas en la industria musical. Este febrero acudió a la 66 edición de los Grammy y ganó su primer premio en esta entrega como al mejor disco del año por "Flowers". Además, actuó en la gala emocionada, gritando en mitad de la canción: ¡Acabo de ganar mi primer Grammy!