Murcia y Burgos: la resistencia nacional ante el poder de Taylor Swift

La formación burgalesa de La M.O.D.A. (acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol) ha alcanzado el número 1 en la lista oficial de ventas española con su último disco, 'San Felices', impidiendo así que Taylor Swift regresara a la máxima posición en este país.

Por segunda semana consecutiva, tras el número 1 previo que consiguieron los murcianos Viva Suecia, la poderosa artista estadounidense ha tenido que conformarse con el segundo puesto entre los álbumes de mayor éxito comercial que elabora Promusicae, según ha dado a conocer este lunes.

También Bad Bunny

Con los datos correspondientes a las ventas físicas y escuchas en plataformas digitales del 17 al 23 de octubre, el podio lo completa otro coloso musical a nivel global, el puertorriqueño Bad Bunny con 'Debí tirar más fotos' y sus seis discos de platino certificados. 'Cuarto azul' de Aitana es cuarto y 'Tropicoqueta' de Karol G, quinto.

El de La M.O.D.A. es además el debut más fuerte en el mercado de la última semana. Hasta el puesto 13 no aparece el siguiente, 'Pedrá' de Extremoduro, su icónico quinto disco, editado originalmente en 1995 y que nunca hasta ahora se había lanzado en vinilo.

Ambos álbumes lideran de hecho la lista de los discos de vinilo más vendidos de Promusicae. Los burgaleses son los primeros, imponiéndose a los extremeños pese a su conocido tirón comercial y a que desde su discográfica se presentaba como "una de las ediciones en vinilo más esperadas del rock en español".

El "bajón" de la reina

Taylor Swift pierde algo de fuelle en esa clasificación, ya que baja al cuarto puesto, por detrás de 'Hecho en tiempos de paz' de Viva Suecia, que se queda con la tercera plaza. El nuevo 'Buenasuerte' de Miss Caffeina se posiciona quinto, muy por encima de su lugar en la lista general, donde entra al vigésimo puesto.

Entre las canciones de mayor éxito, el fenómeno 'Golden' de la banda sonora original de la película animada 'K-Pop Demon Hunters' se mantiene inamovible de la primera plaza, toda una rareza en un "ránking" habitualmente monopolizado en sus primeras plazas por las músicas urbanas y latinas. Detrás aparecen 'Tú vas sin (Fav)' de Rels B y 'La Plena (W Sound 05)' de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums.