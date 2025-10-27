¿Por qué Rosalía ha llamado Berghain al primer single de "Lux"?

Vuelve Rosalía y lo hace con un discurso que soporte su nuevo disco. La catalana llega con un álbum de 18 canciones estructurado en cuatro movimientos que plantea, como es su costumbre, un viaje a través de diferentes conceptos y paisajes. "Lux", que mezcla la idea del lujo y de la luz, juega con la mística y la idea de la divinidad. Rosalía acaba de publicar el primer adelanto del trabajo, titulado "Berghain", pero, ¿qué es Berghain?

La cantante se ha inspirado en un famosísimo club de techno berlinés, todo un templo d la música electrónica, de ambiente "underground", al que no accede todo el mundo, sino quienes los porteros lo consideran siguiendo unas inextricables leyes de acceso. Se ubica en el barrio de Kreuzberg, en la capital alemana. Lleva abierto desde 2004 y su actividad es legendaria: en ocasiones, permanece abierto todo un fin de semana con sesiones de techno clásico. Muchos quieren entrar, pero nadie sabe a ciencia cierta qué hay que hacer para ser permitido el acceso. En su interior, la oscuridad y las sombras se entremezclan con los sonidos industriales. El ambiente puede ser incluso inquietante, pero está prohibido grabar imágenes con un teléfono.

La canción juega con esa idea de lo inalcanzable y misterioso y combina unos sonidos orquestales con la potencia sonora de la electrónica. Rosalía ha colaborado con dos gigantes de la música, cada uno en un universo sonoro: la islandesa Björk y el productor estadounidense Yves Tumor. Y el resultado es espectacular.