Marketing viral y pura polémica: las claves del “éxito” de Bb trickz

Pocos fenómenos musicales recientes en España encarnan una trayectoria tan vertiginosa y, a la vez, tan inestable como el de Belize Nicolau, la hispanocanadiense más conocida como Bb trickz. Su irrupción en el panorama musical incluyó hitos de envergadura, como una actuación en el prestigioso festival de Coachella y una colaboración con la artista internacional Charli XCX. Sin embargo, este ascenso parece describir un éxito tan fugaz como ruidoso, con sus oyentes mensuales en Spotify desplomándose desde un pico de nueve millones hasta los tres millones actuales.

De hecho, la artista parece haber cimentado su carrera no tanto en la consistencia musical como en una calculada estrategia de confrontación. Desde sus inicios en 2023 con el tema Missionsuicida, supo capitalizar las críticas en su contra. Abrazó las acusaciones que la tildaban de "pija" para construirse una identidad propia en la escena urbana, una maniobra que incluso provocó la reacción de figuras consolidadas del género como Yung Beef.

En esta misma línea, sus conflictos con la industria han sido una constante. Protagonizó un pulso público con la discográfica Sony, llegando a afirmar que la habían expulsado y que el desacuerdo le había supuesto la pérdida de un millón de euros. Sin embargo, la contundencia de sus palabras la obligó a matizarlas más tarde. Su audacia también la llevó a enfrentarse directamente a Bad Gyal en Nueva York, a quien criticó abiertamente por su manera de bailar.

Una estrategia que coquetea con los límites

Por otro lado, su personaje público ha traspasado en ocasiones la frontera de la música para adentrarse en terrenos más delicados. Son conocidas sus polémicas declaraciones ideológicas, en las que llegó a citar a Adolf Hitler como una figura de la que se podía aprender y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una fuente de inspiración personal. Esta capacidad para generar debate se extendió a su imagen, como cuando adoptó una estética de "tradwife" para promocionar su EP Lechita.

Asimismo, el episodio más grave de su historial de polémicas tuvo lugar durante el festival Riverland. Allí interrumpió el concierto de la artista Métrika en un altercado que, según se denunció, escaló hasta incluir amenazas con armas de fuego por parte del equipo de seguridad de Bb trickz, llevando la controversia a un plano mucho más serio.

Con todo, esta vocación por el escándalo ya estaba presente en sus inicios. Su actuación en las Gallery Session, donde interpretó una letra de contenido explícito sobre una suave base de bossa nova, desató un enorme revuelo en las redes sociales, sentando las bases de una trayectoria marcada por altibajos. Un perfil artístico cuya relevancia parece depender más de la próxima controversia que de una base musical sólida y constante.