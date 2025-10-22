Esta es la multa que podrían poner a Rosalía por el evento sorpresa de su disco en Callao

Una sorpresa para sus fans se convirtió en un quebradero de cabeza para la capital. Rosalía eligió la plaza de Callao en Madrid para presentar su nuevo disco Lux, provocando la concentración masiva de seguidores en pleno centro.

La acción improvisada, anunciada apenas unas horas antes mediante un directo en TikTok, ha llevado al Ayuntamiento a estudiar la apertura de un expediente sancionador. La multa por celebrar un acto en la vía pública sin permiso podría alcanzar los 600.000 euros, según ha confirmado la Delegada de Seguridad y Emergencias.

¿Qué pasó en Callao?

La cantante anunció apenas unas horas antes en TikTok que a las 10 de la noche sucedería algo especial en Callao. El aviso fue suficiente para que cientos de personas se desplazaran hasta la plaza. La multitud bloqueó calles, generó problemas de movilidad y obligó a la Policía Municipal a intervenir.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida explicó que hubo una “alteración grave de seguridad” y que la norma se aplica a todos por igual. Aunque no hubo escenario ni música alta, la gran concentración de personas complicó la situación.

¿Por qué podría ser multada Rosalía?

El problema principal es que la artista no pidió permiso al Ayuntamiento para celebrar el acto en la vía pública. Según la normativa, cualquier evento que reúna a muchas personas necesita autorización municipal.

Si se considera que la infracción es grave, la multa podría llegar hasta 600.000 euros. Sin embargo, al no haber escenario ni sonido masivo, la sanción podría ser menor.

Qué dicen las autoridades y Rosalía

El Ayuntamiento confirma que está revisando toda la información antes de decidir si abre expediente sancionador. El alcalde señaló que, de haberse pedido permiso, se lo habrían concedido sin problemas. Por su parte, Rosalía aún no ha hecho declaraciones sobre la posible multa ni sobre el acto en sí.

Factores que podrían influir en la multa

Que podrían agravarla:

La concentración de muchas personas sin aviso previo.

Cortes de tráfico y problemas en el transporte público.

Informe policial que habla de alteraciones graves de seguridad.

Que podrían suavizarla:

No se instaló escenario ni se emitió música alta.

El evento fue breve y solo promocionaba el nuevo álbum.

Qué pasará ahora

El Ayuntamiento decidirá en los próximos días si abre un expediente sancionador. Rosalía podrá presentar alegaciones antes de que se determine la cantidad de la multa. La decisión será importante, porque marcará cómo se regulan eventos espontáneos en espacios públicos de Madrid.