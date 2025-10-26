Subastada la guitarra de Oasis destrozada por su separación

Si existe una historia conocida en el mundo de la música a nivel mundial, esa es la de los hermanos Gallagher. ¿Quién que haya escuchado "Wonderwall" no ha oído hablar sobre los enfados entre los miembros de Oasis? El mítico dúo se separó en agosto de 2009, tras una fuerte discusión entre Liam y Noel, que culminó con la cancelación de un concierto que se iba a celebrar en París. No era la primera disputa que mantenían, pero sí la que hizo que Oasis tomara la decisión de separarse. Ahora, se va a producir una subasta muy simbólica de aquel momento histórico para sus seguidores: la guitarra de Noel, destrozada por Liam durante aquella discusión de 2009, ha salido a la venta este jueves y viernes en Londres.

Se trata de una guitarra Gibson de color rojo, que fue dañada por un furioso Liam en el camerino durante el festival Rock en Seine, cerca de París. Este destrozo al instrumento es representativo de aquella noche en la que se selló la disolución del grupo, que se ha mantenido todos estos años hasta ahora, que los hermanos dejaron a un lado sus diferencias para ofrecer una serie de conciertos celebrados durante los meses de verano.

El instrumento fue restaurado en 2011, y ya había sido subastado anteriormente en 2022, en París, por 385.000 euros. Ahora, ha sido vendida en Londres por 289.800 libras, unos 331.700 euros. Se trata de un instrumento "histórico. Si eres fan de Oasis, ves esta guitarra y sabes inmediatamente lo que representa", declaró el experto musical Mark Hochman a la AFP durante la presentación de la venta realizada por la casa de subastas Propstore. El incidente "provocó la separación de la banda. Liam la destrozó. Noel se subió a un taxi, y así se mantuvo durante 16 años ", continuó.

Una guitarra acústica Takamine utilizada para grabar "Wonderwall" también se ofreció en subasta, representando así, junto con unas gafas de John Lennon entre otros objetos, una gran colección de artículos relacionados con la música británica, así como especialmente con Oasis, con un valor total estimado en más de un millón de libras.