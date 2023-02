De Shakira y Bzrp al "Rata de dos patas": las venganzas tras las letras de desamor más famosas

Los ecos de la venganza amorosa de Shakira aún resuenan. Desde que la artista lanzase su sesión junto a Bizarrap (Bzrp), la canción está por todas partes, fomentando todo un fenómeno musical y, ante todo, un himno para todas aquellas mujeres que han podido escapar de una relación tóxica. En esta sesión 53, Shakira hace un claro alegato a su ruptura con Gerard Piqué, así como señala la relación del futbolista con Clara Chía, comparándola con la que habría tenido con ella si le hubiera engañado. Una letra que ha sido duramente criticada, pero que tan solo contiene la liberación total de Shakira a través de lo que mejor sabe hacer: la música. Y no es la primera artista que ejecuta una venganza por desamor a través de sus propias canciones, pues lo hemos podido ver también recientemente con Miley Cyrus y sus "Flowers", o hace unos años con Paquita la del Barrio y su "Rata de dos patas", entre otros temas. Estas son las historias tras esas famosas canciones de desamor, que al igual de Shakira llevan consigo un contexto y un por qué de sus letras:

"Flowers", de Miley Cyrus

La canción de Miley Cyrus es, si entrásemos a compararla con la de Shakira y Bzrp, más elegante. Se percibe que es fruto de un proceso mental que la artista ha llevado a cabo respecto a sus sentimientos, y que por fin ha conseguido expresar. "Flowers" es una oda al amor propio, un rechazo a un amor pasado que no ha traído más que disgustos, y tendría que ver con su pasada relación con Liam Hemsworth. La canción salió el día del cumpleaños del actor, y se refiere a él incluso por la casa que compartían en Malibú y que salió ardiendo por unos incendios que se vivieron en California en 2018: "Construimos un hogar y lo vimos arder", canta Cyrus. Y, por supuesto, un mensaje que deja claro y conciso en la canción: "Puedo amarme mejor".

"Me voy", de Julieta Venegas

La mítica canción de Julieta Venegas, y quizá una con las que se ganó de lleno al público que aún hoy continúa siguiendo cada paso que da, también tiene un claro mensaje de desamor detrás. En "Me voy", es la cantante la que decide dar el paso y dejar atrás un amor que no aportaba en absoluto. Y lo justifica con frases como "porque no tuviste el valor de ver quien soy", "porque no escuchas lo que está cerca de ti, solo el ruido de fuera", o "porque sé que me espera algo mejor", y por todo ello "me despido de ti y me voy".

"Rata de dos patas", de Paquita la del Barrio

Es otra de las canciones que han resonado estos últimos días a raíz del "boom" de Shakira y Bizarrap. "Rata de dos patas", que Francisca Viveros, más conocida como Paquita la del Barrio, lanzó en 2004, no escatima en detalles, pues es una letra mucho más directa que las anteriores, incluso más agresiva y que desprende una mayor venganza a quien vaya dirigida. La cantante, a la que llaman "la guerrillera del bolero", se casó a los 15 años con un hombre de 42, y tiempo después descubrió que tenía una segunda familia en secreto. Ante este engaño, la artista no dudó en cantarle llamándole "rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho". Ni más ni menos.

"Ese hombre", de Rocío Jurado

No podía ser menos con una de las grandes voces de España: Rocío Jurado. La letra de "Ese hombre" fue creada por Manuel Alejandro, y encajó a la perfección con la voz de la artista chipionera. Una letra que no guarda ningún tipo de cariño, sino más bien despecho, rechazo hacia ese "gran necio, estúpido engreído, egoísta y caprichoso, payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón", entre otras calificaciones que entran en la canción.

"Despechá", de Rosalía

Otra canción que causó un gran revuelo y con la que miles de mujeres se mostraron identificadas desde su lanzamiento fue "Despechá", de Rosalía. El tema apela, de nuevo, al poder femenino de superar todo desamor, a la fortaleza que una mujer puede llegar a tener para empezar a valorarse a sí misma, y no tanto a la relación tóxica que ha tenido al lado. Una canción que transmite libertad y alegría a aquellas con el corazón roto: "Baby, no me llames que ya estoy ocupá olvidando tus males. Ya decidí que esta noche se sale", canta Rosalía.

"Lose you to love me", de Selena Gómez

En el plano estadounidense, otra de las artistas que también han utilizado el desamor como una forma de liberación artística es Selena Gómez. Se conoce su historia de amor con Justin Bieber, que terminó cuando él se fue con otra y ella comenzó a obligarse a sí misma a seguir hacia adelante. Pues bien, sus logros en cuando a reconstrucción sentimental y recuperación de fortaleza los contó en 2019 en "Lose you to love me", que en español significaría "Perderte para quererme". Y así se sincera en la letra de la canción: "Siempre nos arrojábamos con los ojos vendados. Tuve que perderte para encontrarme. Ese juego me estaba matando suavemente. Tuve que odiarte para amarme".