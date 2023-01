Este es el joven rostro que Bizarrap oculta tras su gorra y gafas de sol

Más de una semana después de su estreno mundial, el tema de Shakira con Bizarrap sigue estando en boca de todos. Los dardos que la cantante dedica a Gerad Piqué y Clara Chía, la nueva pareja del futbolista, encumbraron la canción a lo más alto de las listas de éxitos, y, de momento ahí se ha mantenido. Incluso se han creado unos muñecos con la imagen que los dos músicos lucen en el videoclip del single, y a estas alturas son pocos los que no han escuchado hablar de la colombiana o el argentino.

Lo cierto es que, aunque a lo largo de su corta carrera ya ha cosechado varios éxitos, Bizarrap todavía no goza de la popularidad internacional de Shakira, pero en los últimos meses ha conseguido hacerse un hueco entre los más destacados de la industria. Se trata de un joven de menos de 25 años que podría pasar desapercibido entre una multitud, puesto que siempre oculta su rostro tras una gorra y unas gafas de sol.

Lo guapo que se ve Bizarrap sin lentes pic.twitter.com/ru4YLG2qgw — marcos (@kiIosdeamor) January 15, 2023

Sin embargo, en las últimas horas se han viralizado unas imágenes en las que el músico aparece con la cara totalmente al descubierto, dejando a la vista de todos su joven cara.

¿Quién es Bizarrap?

Gonzalo Julián Conde es el joven que da vida al nombre artístico de Biza, Bizarrap o BZRP. Se trata de un argentino de 24 años que nació en Mejía, una pequeña ciudad cercana a Buenos Aires. Explotó su pasión por la música desde pequeño y comenzó a rapear a muy temprana edad, pero no desatendió sus deberes académicos y comenzó a estudiar Marketing en la universidad.

Sin embargo, poco después abandonó la carrera tras presentársele la oportunidad laboral que le cambió la vida y le convirtió en el músico de éxito que es hoy. “Yo entré por suerte, fue raro. Yo ya tenía mi proyecto Bizarrap y me llamaron de Warner para una publicidad. Querían que anunciara una canción en una historia de Instagram. Entonces fui a su oficina, me pusieron una canción y les dije ‘está buena’, luego otra y dije ‘está más o menos’. Les di mis opiniones y se ve que les gustó. Les dije que estudiaba Marketing cerca de las oficinas y me preguntaron ‘¿che, no quieres trabajar acá?’. Y yo les dije ‘venga, dale’. Así aprendí trucos y secretos de la industria”, explicó en una entrevista en “El País”.