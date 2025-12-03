Acceso

'The Guardian' elige 'Berghain', de Rosalía, como la canción del año 2025

El periódico afirma que la canción es una "maravilla", que "despierta lo que la visionaria catalana está tramando al combinar toda esta grandeza, junto con letras en alemán y español"

Madrid, 27/10/2025.- Rosalía ha estrenado este lunes el primer tema del que será su próximo disco, 'Berghain', en el que participan la islandesa Björk, el estadounidense Yves Tumor y la London Symphony Orchestra y en el que la española sorprende cantando en alemán y como soprano con un registro de canto lírico. EFE/Sonymusic -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
'Berghain', la canción en español, inglés y alemán de Rosalía, ocupa el primer lugar entre las más destacadas del año para el periódico británico 'The Guardian", que hizo una votación entre unos treinta críticos musicales.

La cantante catalana lanzó este año el tema en colaboración la cantante islandesa Björk, con quien ya había trabajado en 'Oral', y el productor estadounidense de música electrónica experimental Yves Tumor.

El periódico afirma que la canción es una "maravilla", que "despierta lo que la visionaria catalana está tramando al combinar toda esta grandeza, junto con letras en alemán y español".

El rotativo califica a 'Berghain' como "imponente y gótica", que "absorbe" al oyente.

"En la magnitud y el virtuosismo de la canción, ella recupera parte de su poder, dejándonos a su vez temblando de asombro ante su magnitud única", agrega.

Tras Rosalía se ubica, en la lista de veinte canciones, PinkPantheress, con 'Illegal', mientras que en tercer puesto es para Chappell Roan con 'The Subway', seguida de Lady Gaga con 'Abracadabra', y en quinto lugar Addison Rae con 'Headphones on'.

