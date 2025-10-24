Planes de miedo que no querrás perderte este Halloween

Octubre trae consigo un escalofrío especial: luces que parpadean, experiencias adrenalínicas y planes que harán gritar —de emoción— a los amantes del terror.

El mes se despide con dos propuestas que combinan emoción, entretenimiento y cultura: el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges y las Halloween Scary Nights de Parque Warner Madrid.

Dos citas para pasárselo de miedo, que demuestran que cada vez más eventos pueden reducir su huella de carbono utilizando energías renovables.

En Parque Warner gritar con toda tu energía tiene premio

Este Halloween, Parque Warner hará que la energía te ponga los pelos de punta. Los días 24 y 31 de octubre celebrará las Halloween Scary Nights: el parque abrirá sus puertas en horario nocturno con pasajes del terror, zonas temáticas (Scare Zones) y espectáculos que convertirán cada rincón en una película de miedo.

Un personaje de Halloween de Parque Warner Madrid Parque Warner Madrid

No te preocupes si tienes miedo: en el 'Gritómetro' de Repsol, cuanto más alto chilles, más alto sube la aguja. Este año, esta máquina especial medirá la emoción de la noche. Quienes se atrevan a enfrentarla podrán liberar tensiones, demostrar su potencia vocal, llevarse premios que les dejarán sin habla e inmortalizar el momento con una foto para celebrar la fiesta más divertida del año.

Además, gracias al acuerdo firmado el pasado julio entre Repsol y Parque Warner Madrid, todo el recinto (esas noches y el resto del año) funciona con combustibles 100% renovables, electricidad y gas natural con garantías de origen.

Los vehículos internos del parque —incluidos los del espectáculo Loca Academia de Policía— también utilizan estos combustibles. Y los visitantes pueden recargar sus móviles con energía solar en las estaciones distribuidas por todo el parque, mientras recuperan fuerzas en los bancos solares.

Un muerto viviente cargando su móvil con energía solar en el festival de Sitges Repsol

Sitges: luces, sustos y acción

Del parque más terrorífico, pasamos al escenario donde el miedo se convierte en arte. El Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges volvió a desplegar su alfombra roja para recibir a los amantes del género del 9 al 19 de octubre. Por segundo año, Repsol ha sido partner energético oficial del festival, aportando distintas soluciones energéticas que contribuyen a reducir la huella de carbono del evento.

Durante diez días, zombis, superhéroes y criaturas fantásticas emergieron en la pantalla, en un festival alimentado por grupos electrógenos que funcionaron con combustibles 100% renovables, que también impulsaron parte de la flota de invitados y la logística de la cita.

Repsol instaló un punto de recarga rápida con energía 100% renovable en la Estación de Servicio de Sant Pere de Ribes, y la energía solar también fue protagonista en espacios emblemáticos: desde el photocall Mirador hasta la King Kong Area, donde se levantó un escenario y una zona chill out para recargar móviles y descansar.

El Desafío King Kong, en el festival de cine de Sitges Repsol

Allí, los asistentes pudieron participar en el Desafío King Kong, una prueba de habilidad que ponía a prueba los nervios —y la energía interior— de cada visitante. Todo, en un entorno alimentado por fuentes limpias y renovables.

Además, la icónica Zombie Walk volvió a llenar las calles de no muertos gracias a una zona de maquillaje profesional habilitada por Repsol, donde los fans se transformaron en su mejor versión zombie antes de conquistar el paseo marítimo.

Y como en Sitges no hay miedo sin disfrute, los fines de semana se endulzaron con un helado exclusivo creado por Guía Repsol para el festival.

Repsol en escena: planes para disfrutar con energía

Con Eva Soriano al frente, el magazine 'Repsol en escena' continúa presentando lo mejor del panorama cultural en España. Cada dos semanas, a las 21:30 en Atresmedia, la humorista presenta una nueva entrega.

Asimismo, en el canal de YouTube de Repsol podrás encontrar contenidos extra, como las agendas secretas de los artistas e imágenes inéditas de los eventos. Porque este mes hasta los planes más "oscuros" pueden brillar.