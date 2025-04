Damiano David confiesa sus "miedos" y por qué decidió iniciar una carrera en solitario

Será el próximo 16 de mayo cuando El artista Damiano David, vocalista de la banda de rock italiana Maneskin que ganó Eurovisión en 2021, publique el que será su primer disco en solitario, titulado "Funny little fears". Tras el éxito alcanzado con su banda, ahora se siente preparado para dar este importante paso en su carrera musical.

En una entrevista concedida a Europa Press ha confesado que antes de esta decisión, "los miedos me estaban negando muchas posibilidades y mucha felicidad. A través del disco he tenido la oportunidad de procesarlo, quizás no superándolos del todo, pero solo empezar a hacerlo es algo de lo que estar orgulloso. Así que cuando miro atrás y veo cuántas cosas me negaba a hacer, intento reírme de ello y hacer el problema más pequeño". Esta es la vivencia personal de Damiano David que se esconde detrás del título "Funny little fears", (Pequeños y graciosos miedos").

Desde la izda., Ethan Torchio, Damiano David, Victoria de Angelis y Thomas Raggi, músicos de Måneskin sony music

Desde niño, el artista había deseado emprender un proyecto musical en solitario, sin embargo, cuando nació el grupo Maneskin, Damiano David no dudó en formar parte de él porque "lo que hicimos con la banda fue hermoso, era lo que había que hacer en ese momento".

El cantante también ha explicado en qué momento y por qué tomó la decisión de, finalmente, comenzar a dar forma a sus propios temas; "No hubo un momento específico, fue una acumulación de los últimos años. Estaba madurando y preparándome para mostrar una parte diferente de mí mismo. Nos tomamos un descanso con la banda, así que fue un buen momento para hacerlo y después me sentí muy realizado y quise seguir, publicar el álbum y todo lo que pudiera".

Respecto a la imagen que puede llegar a proyectar con su marcada estética, que lo ha convertido en un icono sexual para muchos fans, confiesa que es consciente de que, por un lado, le da "visibilidad", pero que, por otro "no ayuda a que alguna gente te respete, porque te van a señalar como si no tuvieses talento y solo una cara bonita. Pero yo sé que soy talentoso", ha bromeado.

Damiano David, líder de Maneskin SANDER KONING / POOL Agencia EFE

Todas las canciones de este nuevo álbum están cantadas en inglés y agrupa temas ya publicados como "Next summer", "Born with a broken heart" o "Silverlines", "El hecho de que esté en inglés lo hace más fácil porque siento más distancia con lo que digo, no es como en mi lengua materna. De alguna manera extraña, lo siento menos personal. Pero en general, creo que como artista, como compositor, si decides poner algo en tu música, tienes que ponerlo al 100%. Es una conversación que tiene lugar antes de empezar a escribir la música, y antes de escribir este álbum, hice un pacto conmigo mismo para ser honesto al 100%, así que lo habría hecho sin importar el idioma. En realidad fue muy divertido", ha apuntado el cantante.

Más alejado del rock, Damiano David se inclina en este trabajo en solitario por melodías pop: "No es necesario confrontar la música, por supuesto es diferente musicalmente, pero si analizas mis letras probablemente no hay tanta diferencia. La música es música y debemos ser capaces de tener la oportunidad de divertirnos con ella y probar cosas diferentes".