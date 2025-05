Kim Kardashian: toga, birrete y justicia para todos

Kim Kardashian lo ha vuelto a hacer. Pero esta vez no se trata de una nueva línea de maquillaje, una portada de revista o un desfile sorpresa. A sus 44 años, la empresaria y estrella de la telerrealidad ha dado el paso definitivo para cumplir un objetivo que muchos no tomaron en serio cuando lo anunció: se ha graduado en Derecho. Y aunque aún le queda aprobar el exigente examen final para convertirse oficialmente en abogada, el hito no es menor.

Su hermana Khloé lo resumía con emoción en Instagram: "“Estoy tan orgullosa de Kim. Ha sido inspirador y motivador. No puedo creer que lo haya logrado". La escena era de película: birrete, toga y un almuerzo de celebración. Pero detrás de esa imagen glam hay más de cinco mil horas de estudio, cuatro hijos, múltiples negocios y una agenda mediática que no dejó de girar.

Lucha por la Justicia

Porque sí, Kim Kardashian ha sido muchas cosas, pero esto es otra liga. Como recordó una de sus mentoras durante la ceremonia, su compromiso fue total: 80 horas semanales de trabajo, 48 semanas al año, durante seis años. Todo comenzó cuando en 2019 logró que se conmutara la pena a Cyntoia Brown, una víctima de tráfico sexual condenada a cadena perpetua. Aquella victoria legal fue el catalizador. Desde entonces, miles de presos comenzaron a escribirle, viéndola como una inesperada aliada en su lucha por la justicia.

Foto de la graduación de Kim Kardashian Redes sociales

La elección no estuvo exenta de escepticismo. "Estoy leyendo comentarios que dicen que estoy aquí por mi dinero o mis privilegios. Pero no es así", confesó Kim en su momento. "He renunciado a fines de semana, he pasado noches enteras estudiando después de acostar a mis hijos. Ha habido momentos en los que quise rendirme". Pero no lo hizo.

Van Jones, periodista de CNN y activista, fue directo: "Kim trabajó cuando no era tendencia, ni era cool. Lo hizo cuando era duro. No es ninguna broma". Y mientras en París se celebra el juicio por el robo a mano armada que sufrió en 2016, ella vive un momento de reivindicación personal, demostrando que su narrativa ya no es solo de lujo y fama, sino de compromiso.

Queda el último peldaño: superar el examen del colegio de abogados. Pero si algo ha demostrado Kim Kardashian es que, más allá del show, hay una mujer capaz de reinventarse y tomar en serio algo que nadie más creyó posible. El Derecho, ahora, también lleva su nombre.