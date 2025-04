Poetas hasta ahora silenciadas del Siglo de Oro toman la palabra sobre un escenario

El deleite en la palabra, alejando a la poesía del formato recital y usándola como hilo conductor de una dramaturgia y una puesta en escena puramente teatrales, es la osada línea artística por la que llevan apostando el dramaturgo Raúl Losánez y la directora de escena Ana Contreras, desde aquel primer recital místico titulado “Esta divina prisión” que pusieron en pie allá por el 2019.

Su segundo espectáculo, “Vano fantasma de niebla y luz”, cimentado sobre la poesía de Bécquer, añadió movimiento al juego escénico, logrando una pieza teatral con plena entidad artística. Por ese derrotero han seguido en su tercer espectáculo, “Me trataste con olvido. (Clásicas en rebeldía)”, que llega hoy a Madrid después de haber recalado con éxito en otras plazas, y que podrá verse en los Teatros del Canal hasta el 19 de abril.

Escena de la obra de teatro "Me trataste con olvido. (Clásicas en rebeldía)" Pablo Lorente Pablo Lorente

En su título, la obra toma un verso de María de Zayas que rebela toda una declaración de intenciones; no solo resaltar el tema del amor y el desamor presente durante el espectáculo, sino también remarcar la reivindicación de mujeres poetas del Renacimiento y del Barroco que, según Losánez, “fueron, por su condición femenina, arrinconadas en la masculinizada sociedad de su tiempo”.

Los poemas de muchas de ellas, brillantes como los de sus más destacados coetáneos autores hombres, jamás se habían escuchado, hasta ahora, sobre un escenario. Así, María de Zayas, Sor María de Santa Isabel, Leonor de Cueva y Silva, Catalina Clara Ramírez de Guzmán, Ana Caro Mallén, Violante do Ceo, Luisa de Carvajal y Mendoza, Florencia del Pinar, Sor Juana Inés de la Cruz, Hipólita de Narváez, Isabel de Vega, Juana de Arteaga, Sor Ana de Jesús, Luisa Sigea, Sor María de San José y Leonor Centellas hablan en esta obra teatral por boca de las actrices Eva Rufo y María Besant, “dos personajes femeninos que encarnan dos posturas antagónicas que acaban confluyendo. Besant interpreta a una mujer joven, ingenua, que cree en el amor, y Rufo a una mujer desengañada, que conoce la inconstancia masculina", explica Contreras.

Desde el punto de vista interpretativo, Eva Rufo advierte sobre la singularidad de este tipo de trabajo: “Partimos como actrices de materiales poéticos y no directamente dramáticos y eso hace que tengamos que estar manejando sensaciones, emociones y sentimientos en un plano más abstracto que en el del teatro al uso. No se trata tanto de meterte en la piel de un personaje al que le pasan muchas cosas en escena sino de ser la voz íntima de una serie de autoras que, fundidas en dos personajes femeninos, abren su alma para exponer lo que está pasando en su mundo interior”.

Ambas mujeres dialogan a través de los poemas de las autoras mencionadas, hilvanados por la mano de Losánez, quien asegura que “el espectador va a descubrir unos materiales muy diversos, muy bonitos y que le van a sorprender por su modernidad”.

María Besant en la obra de teatro "Me trataste con olvido. (Clásicas en rebeldía)" Pablo Lorente Pablo Lorente

Como es habitual en los espectáculos de “La Otra Arcadia”, la música, de nuevo, se convierte en un personaje más en escena. En este caso, las partituras compuestas “ad hoc” por el pianista Miguel Huertas acompañan a las protagonistas, potenciando la emoción y generando la atmósfera adecuada. “Es un trabajo muy bonito y complejo, el que hago con esta compañía -asegura el compositor-. No solo hay que componer una partitura a partir de un tema argumental y de unas notas de dirección sobre el tono y el carácter de la propuesta, sino que esa partitura, que suena a lo largo de toda la función, está siempre viva y en permanente diálogo con las actrices. Ellas están de principio a fin expresando emociones con muy diferentes matices y hay que dar un sentido musical a esas distintas emociones tal y como ellas las reflejan cada día, que no siempre es exactamente igual. He de amoldar la partitura cada día, en el tempo y en la intencionalidad, a lo que está sucediendo en ese momento en escena. Es un tipo de espectáculo que no se entiende sin la música, y así está concebido por la directora y así está ya reflejado incluso en la dramaturgia”.

El hombre también está presente en esta función, aunque sin texto. Por medio del movimiento y la danza, el bailarín Ricardo Santana lo encarna en distinto estados o situaciones dramáticas. A veces ronda las esquinas en penumbra, a veces toma un protagonismo físico con alguno de los personajes femeninos...; pero siempre de acuerdo a la evocación y el sentimiento que emana de ellas, que son las auténticas protagonistas".

Con “Me trataste con olvido. (Clásicas en rebeldía)”, la compañía “La Otra Arcadia” se consolida en el panorama teatral apostando por un tipo de espectáculos que, según Losánez, “apenas tenían cabida hasta ahora y que nos está dando grandes satisfacciones”. “Es muy bonito que el público se te acerque emocionado, confesándote que había entrado con algún que otro prejuicio por tratarse de algo poético que quizá no iba a entender o que le iba a aburrir -explica el dramaturgo-. Desde el principio, queríamos demostrar que un buen espectáculo teatral también se puede construir dando más protagonismo a la emoción que a la acción. Y por la respuesta de esos espectadores, parece que lo estamos consiguiendo”.

Dónde: Teatros del Canal (Madrid). Cuándo: del 15 al 19 de abril. Cuánto: 20 euros.