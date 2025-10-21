¿Qué día se celebran los Premios Princesa de Asturias 2025?

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025 se celebrará el viernes 24 de octubre de 2025, en el Teatro Campoamor de Oviedo, sede tradicional de este importante acontecimiento cultural. El acto contará, como cada año, con la presencia de los Reyes de España y de la Princesa de Asturias, heredera al trono y símbolo de la continuidad de estos galardones.

Un referente internacional de prestigio

Los Premios Princesa de Asturias son uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito hispano y europeo. Se conceden anualmente para destacar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria de personas o instituciones que hayan contribuido de manera significativa al progreso y al entendimiento entre los pueblos.

Fueron creados en 1980 por la entonces Fundación Príncipe de Asturias, hoy Fundación Princesa de Asturias, con el objetivo de promover los valores universales del conocimiento, la solidaridad y la cooperación. Desde su creación, estos premios se han consolidado como un referente internacional, situándose al nivel de otros grandes galardones como los Nobel o los Pulitzer.

Ocho categorías para reconocer la excelencia

Cada año se entregan en ocho categorías: Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y Deportes. Además, existe el Premio de la Concordia, que reconoce la labor humanitaria o social destacada.

La llamada “Semana de los Premios”, que precede a la ceremonia oficial, incluye actividades culturales abiertas al público en Oviedo y otras localidades asturianas, con conferencias, exposiciones y encuentros entre los premiados y la ciudadanía.

Con esta nueva edición, los Premios Princesa de Asturias 2025 reafirman su compromiso con la excelencia y el reconocimiento de quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyen a construir un mundo más justo, solidario y sostenible.