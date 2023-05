¿Cuándo se escribe "sino" y cuándo "si no"?

A menudo, en el español, cuando escribimos, tenemos muchas dudas sobre expresiones, adverbios o conjunciones que son muy parecidas. Pasa con "atrás" y "detrás", con "entorno" y "en torno" y con "sino" y "si no" como vamos a ver hoy.

La Real Academia Española es consciente de ello y por eso siempre recoge estas diferencias y explicaciones en un apartado de dudas rápidas que tienen en la web.

La conjunción adversativa "sino"

"Sino" es una conjunción adversativa pero también un sustantivo que significa destino, fuerza desconocida o fatalidad. Es por la conjunción por la que siempre se tiene dudas y se confunde a menudo con "si no".

Principalmente, "sino" se utiliza en aquellos casos en los que se quiere contraponer un concepto, idea o acción a otro. También para denotar el significado de "solamente". Por ejemplo: "El trabajo no lo hizo Pedro, sino María".

Respecto a esta conjunción, también hay que saber que si va delante de un verbo conjugado, irá acompañado por el pronombre relativo "que". Por ejemplo: "Marcos no es solo buen estudiante, sino que también es muy trabajador".

En esa frase, la conjunción "sino" va delante del verbo conjugado ser por lo que la conjunción tiene que ir acompañada del pronombre "que", aunque en muchas ocasiones se puede omitir. Por ejemplo: "Ángela no es alemana, sino que es americana", el cambio sería "Ángela no es alemana, sino americana".

"Si no": conjunción más adverbio de negación

"Si no" está formado por la conjunción "si" y por el adverbio de negación "no". "Si no", en este sentido, introduce oraciones condicionales y, en otras ocasiones, significa "de lo contrario".

Por ejemplo: "Haremos un picnic si no llueve". No obstante, "si no" también puede ir al principio de la frase. Por ejemplo: "Si no le preguntas cómo le fue, puede que nunca lo sepas".

Para saber cuándo se debe escribir "si no" hay un truco muy sencillo: cuando en medio de la conjunción y el adverbio se pueda incorporar alguna palabra o expresión sin que cambie de significado la frase. Por ejemplo, con las frases de antes: "Haremos un picnic si (hoy) no llueve" o "si (tú) no le preguntas cómo le fue, puede que nunca lo sepas".

No obstante, aunque ese truco se puede utilizar en la mayoría de las frases con "si no", hay otras en las que no se puede. Por ejemplo: "Su plato favorito es la sopa de fideos si no hace mucho calor". En mitad de ese "si no" no se podría incorporar nada. Sin embargo, por la oración condicional que introduce es "si no" y no "sino".