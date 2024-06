Russell Brand, inocente según su cadena tras ser acusado de abusos sexuales

Las sospechas sobre el comportamiento de Russell Brand mientras trabajaba en programas de la cadena Channel 4 no fueron "abordadas adecuadamente", según una investigación interna de la cadena. Brand, quien fue acusado de violación, agresión y abuso emocional por parte de una investigación conjunta de Dispatches, The Times y Sunday Times, ha negado todas las acusaciones que se refieren al periodo de su máxima fama entre 2006 y 2013. La investigación fue realizada por Banijay UK, que compró Endemol, la empresa contratada por Channel 4 para producir los programas derivados de "Gran Hermano" ("Big Brother") en los que Brand trabajó entre 2004 y 2006 y en 2008. Los hallazgos, presentados por Karen Baxter del bufete de abogados Lewis Silkin, indicaron que no se hicieron quejas formales sobre Brand durante estos programas.

Sin embargo, hubo preocupaciones sobre el comportamiento de Brand que se plantearon informalmente a miembros senior del personal, especialmente en relación con su solicitud a los asistentes de obtener números de teléfono de miembros de la audiencia, y las mujeres del equipo se sintieron incómodas o intimidadas por su comportamiento en Bristol en 2004/2005. Estas preocupaciones no fueron debidamente escaladas ni abordadas. Además, los hallazgos señalan que Brand fue empleado en un momento en que Channel 4 y Endemol sabían que era un "adicto en recuperación con una reputación de ser ‘atrevido’", y no se establecieron salvaguardas específicas para proteger a Brand, a los que trabajaban con él o a la audiencia.

Tras las acusaciones, la BBC y Channel 4 eliminaron material con Brand de sus sitios web. También perdió acceso a una de sus principales fuentes de ingresos cuando YouTube dejó de permitirle generar dinero desde su canal. En marzo, una mujer que había hecho acusaciones sobre Brand a Channel 4 en 2009 acusó a la cadena de encubrimiento, lo que la dejó "sola y sin apoyo". Una semana antes, la cadena admitió que no había investigado adecuadamente una acusación seria hecha contra Brand hace 15 años. La investigación interna de Channel 4 descubrió que una queja de 2009 no fue transmitida a la gestión senior del canal ni investigada como debería haber sido de acuerdo con los procedimientos vigentes en ese momento.

Patrick Holland, director ejecutivo de Banijay UK, se disculpó con "cualquiera que se haya visto afectado" y se sintiera "incapaz de hablar o que su voz no fue debidamente escuchada". Holland explicó que, aunque Endemol tenía procedimientos de apoyo y escalamiento en ese momento, estos no fueron comprendidos ni adheridos en el grado esperado hoy en día, y no eran tan sólidos como los procesos actuales. Añadió que los protocolos de la industria, el deber de cuidado y las expectativas de comportamiento han mejorado enormemente en los últimos años y continúan siendo revisados y actualizados regularmente. Expresó su profunda disculpa a quienes se vieron afectados por el comportamiento de Brand y se sintieron incapaces de hablar o que su voz no fue debidamente escuchada.