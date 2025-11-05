El spoiler del siglo: se filtra al completo 'Lux', el nuevo disco de Rosalía

'Lux', el cuarto disco de estudio de Rosalía y cuyo lanzamiento está previsto para este viernes, se ha filtrado completo a través de internet entre sus seguidores.

Pese al hermetismo que ha rodeado todo el proyecto, esta filtración llega solo unas horas después de que en la propia plataforma de Spotify apareciera activa durante solo unos minutos la escucha de un segundo tema del álbum titulado 'Reliquia', luego retirada.

Ya en agosto la edición española de la revista 'Elle' hubo de retractarse tras publicar una primera versión de una entrevista en exclusiva con Rosalía en la que revelaba que su nuevo álbum se publicaría en noviembre, como finalmente se confirmó.

Fue en un encuentro virtual hace solo unas semanas que la catalana montó para revelar a sus seguidores la portada y fecha de lanzamiento, arropado por las pantallas de la plaza de Callao en Madrid y de Times Square en Nueva York.

Sin embargo, algo falló también en esa ocasión y el acto en EE.UU. terminó desvelando antes de tiempo la información.

Ya la pasada semana por fin se conoció el primer tema, 'Berghain', este sí con un lanzamiento oficial y paralelo en Youtube y otras plataformas digitales que despertó gran expectación y que ha convertido la canción en la número 1 en España.