Carrère frente al asesino más mentiroso

Julio Manrique se confiesa “fan” de Emmanuel Carrère. No había leído nada de él hasta que devoró El adversario (Anagrama, 2000) y, entonces, ya no se lo pudo sacar de la cabeza. “Flipé e intuí que podía ser teatro”, dice de un título que bebe de la realidad y que tiene mucho del escritor francés: “Como él sale en los libros, le vas siguiendo la pista o, por lo menos, aquello que él quiere explicar de sí mismo”.

En el centro de la trama aparecen Jean-Claude Romand, asesino de su mujer, sus hijos, sus padres y de un perro el 9 de enero de 1993 después de mantener una vida inventada durante casi dos décadas; y el propio Carrère, ahora puesto frente a un condenado que hizo creer a sus allegados que era médico e investigador de la Organización Mundial de la Salud, aunque, en lugar de ocupar con ello su tiempo, lo que hacía era pasar los días en el coche, en las áreas de servicio de las autopistas y, cuando comprendió que le iban a descubrir, prefirió matar a los suyos antes que enfrentarse a la mentira.

"L'adversari" estará en el Teatro Municipal hasta el domingo FOTO: Temporada Alta

Fue esta historia real la que invitó a que Carrère diera un paso al frente en su trayectoria y firmara su primer libro sin ficción, en el que narra en primera persona la vida de este asesino. Ahora Manrique dirige y firma, junto a Marc Artigau y Cristina Genebat, la obra que inaugura, en catalán, este viernes el Temporada Alta de 2022: L’adversari.

Carles Martínez y Pere Arquillué son los encargados de meterse en la piel de los personajes; siendo, el primero, Romand y, el segundo, una suerte de escritor que, a su vez, va pasando por diferentes roles: el propio Carrère, por su puesto, pero también un abogado, la presidenta del tribunal o la víctima del crimen.

Para Manrique, el salto del libro a los escenarios es “una oportunidad que da colores nuevos al relato”. La voz del francés se convierte en un diálogo entre dos personas que ha obligado al director a ponerse “en la piel de Romand y ver qué hay de mí en él, aunque sea un monstruo y haya matado a su familia. Me fascina su historia porque me remueve por dentro”: las peripecias del protagonista son las de un mentiroso patológico que durante 18 años no supo aceptar su yo personal y tuvo que montarse toda una vida.

La función abre, en catalán, el festival gerundense FOTO: Temporada Alta

Un argumento que, en boca de Manrique, es “muy actual”: “Es un buen momento para contar este relato porque vivimos en la era del postureo y la sobreexposición. Y en todo eso podemos llegar a algún lugar común con el personaje del asesino”. Aun así, “no creo que el público empatice con él y sí con Carrère. Pero lo importante es que nos hagamos preguntas a partir de observar el itinerario de ambos”.

Romand y Carrère frente a frente, “una persona narcisista y poseída por el miedo, borrada del mapa hasta el punto de no saber quién es; y un autor curioso y humano”, define Manrique de esta obra con aroma a ese A sangre fría, de Truman Capote.