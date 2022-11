Un otoño animal en Madrid

PRIMERO, EL SEXO; LUEGO, EL AMOR

Con otro lenguaje diferente llega la argentina Marina Otero al festival. “La heredera” de Angélica Liddell, como se escucha en algunos círculos teatreros, se ha afincado en Madrid desde primavera y desembarca en el Otoño con sesión doble, el Fuck Me (Canal, 15 y 16 de noviembre) que ya se ha podido ver en algunas plazas españolas y Love Me (Réplika Teatro, 25 y 26); primero el sexo y luego el amor. Dos propuestas completamente independientes que van de la frustración por no poder moverse de cama, ni bailar, ni fornicar, a un escenario más calmado en el que ha contado con la colaboración de Martín Flores Cárdenas: “Él proponía dejar el cuerpo a un lado y conectarse con la vagancia. Eso hizo que apareciera la quietud”. Así apareció un texto que ahonda en su propia historia, en la historia de la violencia heredada en su propia casa y que Otero desconocía hasta que se ha enfrentado ahora a ella: “Me interesaba exponer la violencia femenina, huir de esa corrección política del feminismo donde la mujer es la víctima y es buena como único rol. Y no, nosotras por acontecimientos relacionados con el machismo, tenemos oscuridades, violencias, traemos una historia y hay que hablar de eso, de nuestro dolor y del mal que hacemos también”.