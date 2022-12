Los barrotes familiares

El tándem formado por los creadores húngaros Kata Wéber, autora y dramaturga, y Kornél Mundruczó, director escénico, regresa a nuestro país, un año después de visitarnos con Imitation of life, para poner en pie un drama familiar, con acento feminista, ambientado en la Varsovia actual. Pieces of a woman es una producción del teatro polaco TR Warszawa que no ha dejado de moverse con éxito desde su primer estreno, a finales de 2018. Un éxito que, además, dio el salto al cine en 2020: Wéber y Mundroczó son responsables asimismo de la versión cinematográfica, producida por Martin Scorsese, por la que Vanessa Kirby, protagonista de la cinta, fue nominada en los Oscar, los Globos de Oro, los Premios BAFTA y los Critics Choice Awards, y se alzó en el Festival de Venecia con la Copa Volpi.

La obra teatral analiza, a través de Maja, su protagonista, la insatisfacción y la alienación que pueden provocar las relaciones familiares en la sociedad contemporánea. “Maja experimenta lo que las mujeres sienten cuando sus anhelos son aplastados –explica el director–. Están oprimidas por el dolor hasta el momento en que pueden desplegarse y reabrirse, listas para una vida de mayor conciencia, profundidad y, por supuesto, alegría”.

Según Mundroczó, la obra “contiene amor, rabia, decepción y curación”, todo ello “asociado a la intimidad” del individuo y de la mujer en particular. Con un estilo que conjuga elementos teatrales y cinematográficos, Wéber y Mundroczó vuelven a firmar una propuesta donde la exploración del mundo personal y emocional de los personajes se enmarca en un diseño escénico de gran preciosismo formal. Tal vez una de las causas del unánime aplauso que ha despertado el montaje por donde ha pasado resida en su falta de dogmatismo. “En lugar de dar respuestas he querido plantear preguntas, en lugar de ilustrar la historia he querido crear una realidad concentrada de nuestra alma afligida, la cruda experiencia de ser madre, de estar perdida y sola”. Antes de llegar al Centro Dramático Nacional, Pieces of a woman ha tenido aclamadas paradas en algunos importantes festivales europeos como Aviñón, Romaeuropa o Sirenos.